Świat Voyager 1 znajdzie się dzień świetlny od Ziemi. "To coś naprawdę niezwykłego" Krzysztof Posytek |

NASA nawiązała kontakt z sondą Voyager 1 Źródło wideo: 2024 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: NASA/JPL-Caltech

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Voyager 1 to bezzałogowa sonda kosmiczna wystrzelona przez NASA w kosmos 5 września 1977 roku. W 1998 r. stała się najdalej znajdującym się od Ziemi obiektem stworzonym przez człowieka, detronizując inną sondę amerykańskiej agencji kosmicznej - Pioneer 10.

26 miliardów kilometrów od Ziemi

Po ponad 49 latach przebywania w przestrzeni kosmicznej Voyager 1 jest blisko osiągnięcia kolejnego bezprecedensowego kroku milowego. W środę 18 listopada o godzinie 11.16 naszego czasu sonda znajdzie się w odległości jednego dnia świetlnego od Ziemi. To około 26 miliardów kilometrów. Osiągnięcie tej odległości oznacza, że sygnał radiowy wysłany z Ziemi będzie potrzebował 24 godzin, aby dotrzeć do Voyagera 1. Na odpowiedź trzeba będzie czekać kolejne 24 godziny.

Suzanne Dodd, menedżerka projektu Voyager w Laboratorium Napędu Odrzutowego (JPL) NASA, postrzega Voyagera 1 jako ambasadora Ziemi pędzącego między gwiazdami, a jednocześnie budzącego poczucie zachwytu na naszej planecie. - To skarb narodowy. To coś naprawdę niezwykłego - przyznała Dodd w rozmowie z agencją informacyjną Associated Press.

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Aby uczcić ten kamień milowy, NASA zachęca do stworzenia symbolicznej fali złotego światła, która po zachodzie słońca we wtorek 17 listopada ma otoczyć naszą planetę. Sygnał "VGR" w alfabecie Morse'a można wysłać w kierunku nieba za pomocą telefonu, latarki, a nawet poprzez podświetlenie całych budynków.

Let's talk about Voyager 1 and 2!



Join us Nov. 19 for a status update on the twin probes and a discussion of their unique mission. Plus, we'll have a Q&A session and a sneak peek at the upcoming NASA+ Voyager documentary. https://t.co/jo0hC3TaIL pic.twitter.com/VwAgAlqSIT — NASA (@NASA) November 13, 2026 Rozwiń

Co dalej z Voyagerem 1?

Pomimo prawie 50 lat w przestrzeni kosmicznej Voyager 1 wciąż wysyła dane na Ziemię. NASA stopniowo wyłącza jednak kolejne instrumenty, aby przedłużyć funkcjonowanie sondy. Spośród 10 instrumentów naukowych Voyagera 1 wyłączono już osiem. Ostatnim był LECP, służący do badania niskoenergetycznych cząstek naładowanych, który zakończył pracę w kwietniu tego roku.

Za około 40 tysięcy lat Voyager 1 znajdzie się w pobliżu mijającej Układ Słoneczny gwiazdy Gliese 445. Obecnie dzieli ją od nas około 17,6 roku świetlnego, ale gwiazda zbliża się do Słońca. Osiągnięcie odległości jednego roku świetlnego od naszej planety zajmie sondzie około 18 tysięcy lat.