Liście tej rośliny mają nawet trzy metry, może ważyć do 80 kilogramów. "Jeden z botanicznych cudów świata"

Nowy gatunek został nazwany "Victoria boliviana" - na cześć królowej Wiktorii i Boliwii. Bo jak odkryli naukowcy, właśnie w tym kraju Ameryki Południowej olbrzymie byliny z rodziny grzybieniowatych, rodzaju Victoria, rosną w jednym ze zbiorników wodnych w części dorzecza Amazonki. O swoim odkryciu badacze z Królewskich Ogrodów Botanicznych Kew napisali w czasopiśmie "Frontiers in Plant Science".

- Jest to nowy gatunek z rodzaju Victoria , który jest bardzo znaną i ikoniczną rośliną. To jeden z botanicznych cudów świata - powiedział agencji Reuters Carlos Magdalena, botanik z Królewskich Ogrodów Botanicznych Kew. Victoria boliviana jest obecnie największym przedstawicielem rodzaju Victoria na świecie.

Może ważyć nawet 80 kilogramów

Botaniczne odkrycie nastąpiło po nowej, dokładniejszej analizie okazów, które znajdowały się w Kew's Herbarium przez 177 lat i w Krajowym Herbarium Boliwii przez 34 lata. Do niedawna uważano, że są to wiktorie amazońskie (Victoria amazonica ) - jeden z dwóch wcześniej znanych gatunków z rodzaju Victoria - ale zdaniem Carlosa Magdaleny, zostały błędnie zidentyfikowane.

Analiza genetyczna potwierdziła to, co naukowcy podejrzewali - że w rzeczywistości istnieją trzy gatunki rodzaju Victoria: V. amazonica, V. cruziana i V. boliviana. Uważają oni, że nowy gatunek jest najbliżej spokrewniony z V. cruziana i że rozeszły się one około miliona lat temu.