Pies spędził noc koło zamrożonego wodospadu. Na pomoc ruszyli ratownicy

Suczka o imieniu Nala oddaliła się od właściciela podczas wigilijnego spaceru w okolicach ścieżki Waterfall Canyon w mieście Ogden na północy stanu Utah. Gdy mężczyzna zauważył brak pupila, rozpoczął samotne przeszukiwanie okolicy. Szybko zapadła noc, co zmusiło spacerowicza do zawieszenia poszukiwań, jednak rankiem w pierwszy dzień świąt powrócił on na szlak.

Zwierzę było zmarznięte, ale zdrowe

Około godziny 13 członkowie rodziny mężczyzny zaczęli się niepokoić - od wielu godzin nie odbierał on telefonów ani wiadomości tekstowych. Spacerowicz zgłosił się, gdy tylko wrócił w zasięg sieci komórkowej. Udało mu się odnaleźć Nalę, jednak nie mógł się do niej dostać - pies stał koło całkowicie zamrożonego wodospadu, na terenie zbyt stromym i oblodzonym, by pokonać go bez specjalistycznego sprzętu.