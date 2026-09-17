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Usunęli ponad 200 tysięcy gniazd szerszenia azjatyckiego

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Szerszeń azjatycki (vespa velutina)
Jad szerszenia może zabić
Źródło wideo: tvn24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Inwazyjny szerszeń azjatycki staje się coraz większym problemem w Portugalii. Jak wynika z krajowych danych, od 2011 roku funkcjonariusze służby cywilnej usunęli już ponad 205 tysięcy gniazd tego owada. Eksperci przypominają, że każdego roku wskutek użądlenia odnotowywane są co najmniej dwa zgony.

Szerszeń azjatycki (vespa velutina) to inwazyjny gatunek szerszenia, który naturalnie występuje w Chinach, północnych Indiach i Azji Południowo-Wschodniej. Ze względu na swoje charakterystyczne ubarwienie kończyn, jest też nazywany szerszeniem żółtonogim. Przypuszcza się, że przed 2004 rokiem gatunek został przywleczony do Europy w jednym z transportów morskich z południowej części Chin do portu we francuskim Bordeaux.

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Od tego czasu owad rozprzestrzenił się między innymi w Portugalii, gdzie po raz pierwszy pojawił się w 2011 roku. Według Instytutu Ochrony Przyrody i Lasów (ICNF) w Lizbonie, choć najpowszechniejszy jest on obecnie w środkowej i północnej części tego kraju, to zawleczony został już nawet na portugalskie Azory.

Szerszeń azjatycki (vespa velutina)
Szerszeń azjatycki (vespa velutina)
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Co roku giną co najmniej dwie osoby

Jak wynika z krajowych danych, od 2011 roku służba cywilna w Portugalii usunęła już ponad 205 tysięcy gniazd szerszeni azjatyckich. Biolodzy twierdzą, że i tak jest to tylko część wszystkich interwencji, które Portugalczycy podejmowali przeciwko tym owadom. Z inwazją tego gatunku zmagał się między innymi Antonio Silva, właściciel gospodarstwa rolnego w Lamego na północy kraju.

- Wiele osób na własną rękę podejmuje się próby usunięcia gniazda szerszenia azjatyckiego, szczególnie wtedy, kiedy jest ono jeszcze niewielkich rozmiarów - wyjaśnił Antonio Silva i dodał, że kiedy niedawno owady te założyły gniazdo przy wejściu do jego domu, nie ryzykował i poinformował służby.

Przed zbliżaniem się do gniazd gatunku Vespa velutina ostrzegają między innymi eksperci z ICNF oraz obrony cywilnej. Krajowe statystyki pokazują, że średnio każdego roku z powodu użądlenia przez szerszenia azjatyckiego odnotowywane są co najmniej dwa zgony. Ostatni śmiertelny przypadek został zanotowany na początku września tego roku we wsi Jugueiros w położonym na północy kraju powiecie Felgueiras. 69-letni rolnik został tam zaatakowany przez owada na terenie jednego z gospodarstw rolnych, gdzie zwożono zbiory winogron. Lokalne służby medyczne poinformowały, że bezpośrednią przyczyną śmierci mężczyzny użądlonego w głowę był wstrząs anafilaktyczny.

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Zuzanna Kuffel
Źródło: PAP
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Tagi:
owadyPortugalia
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