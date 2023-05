Żółw na autostradzie i karambol. Policja publikuje nagranie ku przestrodze

Na jednej z autostrad na Florydzie we wtorek doszło do niebezpiecznego wypadku. Spowodowali go kierowcy, którzy na widok znajdującego się na środku jezdni żółwia zaczęli gwałtownie hamować. Lokalna policja, ku przestrodze, opublikowała nagranie ze zdarzenia.

Do karambolu doszło we wtorek rano na autostradzie 331 S w zachodnio-północnej części stanu. Okoliczności, w których do niego doszło, widać na opublikowanym przez lokalną policję nagraniu. Widać na nim, jak na drodze nieoczekiwanie zatrzymują się samochody osobowe, w które uderza następnie rozpędzona ciężarówka. Kierowca ciężarówki nie daje rady równie szybko wyhamować swojego dużo cięższego pojazdu i zatrzymuje się dopiero na przeciwległym pasie ruchu.

Żółw i karambol na autostradzie

Jak podkreśliło biuro szeryfa hrabstwa Walton, cały wypadek to efekt "reakcji łańcuchowej" spowodowanej decyzją kierowcy czarnego pickupa, który nagle zatrzymał się na autostradzie. Powodem była chęć ochronienia żółwia przechodzącego akurat przez jezdnię. W zdarzeniu nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, cały i zdrowy pozostał również żółw. Jak przekazano, trafił on już do stawu, "gdzie (miejmy nadzieję) spędzi resztę swoich dni unikając wszelkiego rodzaju przejść".

Funkcjonariusze zaapelowali zarazem do kierowców o rozwagę na drodze: "Chociaż nikt nie miał złych intencji, próba wyminięcia lub pomocy zwierzęciu, które dostało się na ruchliwą drogę, może zagrażać zdrowiu i życiu". Podkreślili również, że "wszyscy możemy lepiej chronić dziką przyrodę i jej mieszkańców w naszym wspaniałym stanie". "Jeśli w przyszłości znajdziesz się w takiej sytuacji i zaczniesz zastanawiać: skręcić czy nie skręcić, albo czy zatrzymać się, by chronić (zwierzę na jezdni), mamy nadzieję, że odpowiedź będzie teraz oczywista" - zaznaczono.

Autor:wac//mm