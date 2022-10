"Mam zawroty głowy". Dusi ich dym z pożarów lasów

W efekcie pożarów lasów w stanach Oregon i Waszyngton dym spowija znaczną część północno-zachodniego amerykańskiego wybrzeża. Mieszkańcy skarżą się, że jakość powietrza drastycznie się pogorszyła. Władze zaapelowały o zostanie w domach, jeżeli jest to możliwe.

Wszystkie z 10 amerykańskich miast z najgorszą jakością powietrza w czwartek znajdowały się w Waszyngtonie lub Oregonie. Najbardziej niezdrowym powietrzem oddychali mieszkańcy Oakridge, około 240 kilometrów na południowy wschód od Portland. Indeks jakości powietrza wynosił tam 487, co określa się jako "niebezpieczną" wartość dla zdrowia. W takim przypadku wszystkim osobom zaleca się powstrzymanie od aktywności na zewnątrz. Władze Oregonu zalecały mieszkańcom dużej części stanu, w tym obszaru metropolitalnego, do pozostania w domach, jeżeli to możliwe.