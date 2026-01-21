USA. Zimowe załamanie pogody zagraża 150 milionom osób

Prognozowane temperatury powietrza w USA w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Załamanie pogody w najbliższych dniach ma objąć swoim zasięgiem ponad 150 milionów mieszkańców. Według prognoz meteorologów, tzw. monster storm uderzy w około 30 stanów - od Teksasu aż po Nową Anglię. Władze ostrzegają przed śnieżycami, oblodzeniem, ekstremalnie niskimi temperaturami i porywistym wiatrem.

Największym zagrożeniem odkładający się lód

Zjawisko napędza arktyczna masa powietrza, związana z zaburzeniami prądu strumieniowego. W wielu regionach termometry pokażą od -10 do nawet -20 stopni Celsjusza, a silny wiatr osiągający 60-80 km/h dodatkowo spotęguje odczuwalny chłód. Synoptycy przewidują poważne utrudnienia w transporcie oraz możliwe przerwy w dostawach energii.

Front atmosferyczny przyniesie różne formy opadów - od śniegu i deszczu ze śniegiem po marznący deszcz. Ostrzeżenia dotyczą rozległego obszaru od północnego Teksasu, przez Oklahomę, Kansas i dolinę Missisipi, aż po wybrzeża środkowego Atlantyku i południe Nowej Anglii. Miejscami może spaść nawet 60 centymetrów śniegu, a w Appalachach jeszcze więcej.

"Pokryte śniegiem drogi oraz ograniczona widzialność będą głównymi zagrożeniami" - ostrzegła Narodowa Służba Pogodowa w najnowszym komunikacie.

NWS ostrzega przed zimowymi burzami

Największym zagrożeniem meteorolodzy nazywają odkładający się lód. Nawet cienka warstwa marznącego deszczu - od 0,5 do 1,5 centymetra - może doprowadzić do załamania drzew i linii energetycznych, paraliżując infrastrukturę na rozległym obszarze kraju.

- Setki tysięcy ludzi mogą pozostać bez elektryczności i ogrzewania przez wiele dni - ostrzega Jon Porter, meteorolog z AccuWeather. Eksperci zaznaczają też, że ekstremalne zimowe warunki mogą wystąpić na terenach, które zazwyczaj nie doświadczały takiej pogody.

Odwołanych może zostać ponad cztery tysiące lotów

Służby ostrzegają, że burza może poważnie zakłócić transport lotniczy. Prognozy przewidują odwołanie ponad czterech tysięcy lotów oraz problemy na lotniskach w Dallas, Atlancie, Chicago, Nowym Jorku i Bostonie. Meteorolodzy informują, że zimny front wzmocni się w piątek nad Wielkimi Równinami i w sobotę przesunie na wschód, obejmując swoim zasięgiem m.in. Karolinę Północną i Wirginię.

Kierowcy w wielu stanach muszą liczyć się z dramatycznym pogorszeniem warunków drogowych. Jak wskazuje amerykańska Narodowa Służba Pogodowa, nawet niewielkie ilości lodu mogą sparaliżować lokalny ruch i spowodować większą liczbę wypadków na zamarzniętych ulicach. W Chicago spodziewane są silne podmuchy wiatru i spadek temperatur do ekstremalnie niskich wartości. W Nowym Jorku władze ostrzegają przed oblodzeniem dróg oraz możliwymi przerwami w dostawach prądu i ciepła.

"Mroźne podmuchy wiatru mogą powodować zagrażającą życiu hipotermię oraz odmrożenia. (...) Upewnij się, że zwierzęta mają ochronę przed zimnem" - podkreśliła NWS.

NWS ostrzega przed ekstremalnym zimnem

Choć meteorolodzy przyznają, że dokładny przebieg burzy zależy od jej trajektorii i interakcji z napływającym chłodem, jedno pozostaje pewne - dla milionów Amerykanów najbliższe dni przyniosą prawdziwie arktyczne warunki.