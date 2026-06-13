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Namiot zawalił się podczas mszy. Ofiara śmiertelna, wielu rannych

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Namiot
Nawałnica doprowadziła do zawalenia namiotu, w którym odbywało się nabożeństwo
Źródło wideo: Don Shire/2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Don Shire/2026 Cable News Network All Rights Reserved
Gwałtowne nawałnice przetoczyły się przez część Stanów Zjednoczonych. W jednym ze stanów namiot runął podczas mszy. Jedna osoba zginęła, a ponad 20 zostało rannych. W innych rejonach kraju także odnotowano ofiary śmiertelne, a setki tysięcy odbiorców straciły dostęp do prądu.

W ostatnich dniach mieszkańcy środkowych i wschodnich Stanów Zjednoczonych zmagali się z potężnymi nawałnicami. Niosły one huraganowe porywy wiatru, a w całym kraju utworzyło się kilkanaście tornad. Od niedzieli pojawiło się ponad 1500 zgłoszeń dotyczących szkód spowodowanych przez niebezpieczną aurę. Zginęły cztery osoby.

Namiot runął w trakcie mszy. Jest ofiara śmiertelna

W piątek w hrabstwie Bedford w stanie Wirginia jedna osoba zginęła w wyniku zawalenia się dużego namiotu, w którym odbywała się msza. Jak przekazały władze, 22 osoby zostały ranne. 11 osób wymagało zabrania do szpitala, a pozostałe zostały opatrzone na miejscu.

"Przed zawaleniem się konstrukcji przez rejon przeszła gwałtowna burza, która przyniosła ulewny deszcz, wyładowania atmosferyczne i silny wiatr" - poinformowały władze hrabstwa w komunikacie prasowym. "Warunki pogodowe spowodowały uszkodzenie konstrukcji namiotu" - dodały.

Pastor Troy Keaton odprawiający nabożeństwo opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie. Przekazał w nim, że parafia obchodziła właśnie 20. rocznicę istnienia, a do niebezpiecznego zdarzenia doszło na sam koniec mszy.

"Gdy szedłem na scenę, żeby już wypuścić wiernych do samochodów, podmuch wiatru poderwał namiot" - przekazał Keaton. Złożył też kondolencje rodzinie zmarłego.

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Nawałnica doprowadziła do zawalenia namiotu, w którym odbywało się nabożeństwo
Źródło: Don Shire/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Drzewa zabijały, tornada zrywały dachy

Wcześniej groźna pogoda przyczyniła się do śmierci trzech osób. Jak informuje CNN, w czwartek spadające drzewa zabiły mężczyznę w kryzysie bezdomności z Des Moines w stanie Iowa oraz dwie mieszkanki stanu Maryland. Jedna została znaleziona martwa w dzielnicy mieszkalnej, a druga na szlaku w parku.

Podczas przechodzenia nawałnic rozwinęło się kilkanaście tornad, głównie w Indianie i Illinois. Jedna trąba wędrująca przez ten drugi stan dotarła do miasta Streator, poważnie uszkadzając wiele budynków. Na nagraniach widać powalone ściany i zerwane dachy. Obeszło się bez ofiar śmiertelnych.

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Inne tornado, które pojawiło się w Illinois, uderzyło w schronisko dla zwierząt w mieście Springfield, pozbawiając schronienia ponad 100 zwierząt. - Praktycznie zmiotło nasz obiekt. To cud, że nie było rannych ludzi ani zwierząt - powiedziała dyrektor placówki Deana Corbin.

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Tornado zniszczyło schronisko dla zwierząt w mieście Springfield w Illinois
Źródło: Deborah Bonner/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Setki tysięcy odbiorców bez prądu

Nawałnice przechodzące przez Stany Zjednoczone były ogromnym wyzwaniem dla infrastruktury energetycznej. Według portalu PowerOutage.us, gromadzącego informacje o przerwach w dostawie prądu, w czwartek wieczorem bez prądu pozostawało ponad 650 tysięcy odbiorców. W piątek rano liczba ta zmniejszyła się do 500 tysięcy.

W sobotę wielu mieszkańców środkowych USA nadal nie znajdzie ucieczki od groźnej aury. Jak prognozuje Narodowa Służba Pogodowa (NWS), we wschodnim Kansas i środkowym Missouri przejdą burze, które mogą przynieść ulewy. Z racji tego, że gleba jest nasiąknięta po poprzednich opadach, może dojść do powodzi.

Źródło: PAP, CNN, ABC News, National Weather Service
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Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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