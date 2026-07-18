Zabójcze powodzie. dziesiątki pożarów. Pogoda nie odpuszcza Amerykanom
Piątek dla mieszkańców regionu Texas Hill Country był trzecim dniem katastrofalnych powodzi błyskawicznych. Jak podała amerykańska Krajowa Służba Pogodowa (NWS), od wtorku w niektórych miejscach spadło tam ponad 680 litrów deszczu na metr kwadratowy. Zginęły dwie osoby, a służby przeprowadziły setki akcji ratunkowych.
Powodzie w Teksasie. Federalna pomoc dla poszkodowanych
W piątek gubernator Teksasu Greg Abbott podpisał dokumenty uznające powodzie w zachodniej części Teksasu za poważną klęskę żywiołową i wysłał je do prezydenta USA Donalda Trumpa. Jeśli zostaną zaakceptowane, otworzy to możliwości uzyskania pomocy federalnej dla poszkodowanych. W piątek Abbott powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej, że choć pogoda w Teksasie zaczyna się uspokajać, to nie oznacza to końca zagrożenia, ponieważ poziom rzek wciąż będzie się podnosił. Synoptycy spodziewają się, że w weekend niektóre duże cieki wystąpią z brzegów.
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Podczas gdy Teksas zmaga się z powodziami, w innych częściach Stanów Zjednoczonych zagrożenie stanowią pożary. Ogień pojawił się w kilkudziesięciu miejscach na wschodzie, południu i zachodzie kraju. W tym roku w USA spłonęło już 1,5 miliona hektarów roślinności - dla porównania rok temu w tym samym okresie spaliło się nieco ponad milion hektarów. Zagrożeniem dla Amerykanów są pożary nie tylko w ich własnym kraju, lecz także w Kanadzie. Powstający w ich wyniku dym dociera do wielu stanów położonych wzdłuż północnej granicy, głównie na środkowym zachodzie i północnym wschodzie USA, pogarszając jakość powietrza.
Redagowała ast