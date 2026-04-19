Świat

Ogromny rój pszczół wydostał się z ciężarówki

Z rozbitej ciężarówki wydostał się rój pszczół
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Kierowcy we wschodnim Tennessee przez niemal godzinę nie mogli skorzystać z jednego ze zjazdów z autostrady. Stało się tak z powodu roju pszczół, który wydostał się z rozbitej ciężarówki.

W piątek na autostradzie międzystanowej 40, konkretnie na jednym ze zjazdów w mieście Knoxville, około godziny 11 miejscowego czasu rozbiła się ciężarówka. Zdarzenie zapewne nie przyciągnęłoby znaczącej uwagi mediów gdyby nie fakt, że pojazd przewoził rój pszczół składający się z około miliona osobników. Owady wydostały się na zewnątrz.

Przebieg zdarzenia relacjonował w mediach społecznościowych rzecznik stanowego wydziału transportu Mark Nagi. Zamieścił zdjęcie i nagranie, na których widać osobę w kombinezonie pszczelarskim. Jak poinformował Nagi, był to jeden z kierowców rozbitego auta, który próbował zagonić pszczoły.

Po niecałej godzinie zjazd z autostrady został ponownie otwarty dla ruchu, ale Nagi przekazał, że pszczół nadal nie udało się zagonić. Z tego powodu zalecił osobom przejeżdżającym w pobliżu miejsca wypadku, by pozostali w swoich pojazdach. Około półtorej godziny po zdarzeniu Nagi podał, że kierowcy udało się zagonić wszystkie pszczoły, a w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Transport dużej ilości pszczół jest powszechny wśród amerykańskich pszczelarzy. Stosuje się go w celu wsparcia rolnictwa i działań na rzecz zapylania w całym kraju.

Chciał przemycić mrówki, został skazany na rok więzienia
Źródło: Associated Press, Fox Weather, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
