Świat USA. Wybuch zbiornika z chemikaliami w Ohio. Władze zarządziły ewakuację Damian Dziugieł |

Gęsta mgła spowiła Toledo Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do wybuchu doszło we wtorek o godzinie 21.30 lokalnego czasu w mieście Toledo w stanie Ohio. Firma transportowa MC Tank Transport poinformowała, że w zbiorniku znajdował się metakrylan glicydylu. To ciecz o owocowym zapachu, stosowana do poprawy właściwości niektórych tworzyw sztucznych, farb i powłok.

>>> CZYTAJ TEŻ: To najsilniejsza burza w tym roku. Kieruje się na Tajwan

Wyciek szkodliwej substancji ze zbiornika. Ewakuacje

Jak poinformował w środę rano burmistrz miasta Wade Kapszukiewicz, prawie tysiąc osób mieszkających w odległości około półtora kilometra od miejsca wybuchu otrzymało w nocy nakaz ewakuacji. Urzędnik doprecyzował, że substancja w zbiorniku znajduje się w postaci cieczy, ale po uwolnieniu na zewnątrz przechodzi w stan gazowy.

Nakaz pozostania w domach, obejmujący obszar o promieniu blisko pięciu kilometrów, dotyczy dzielnic położonych wzdłuż brzegu jeziora Erie i rozciąga się tuż za granicę stanu, aż do Michigan.

Po wybuchu we wtorek na miejsce przybył zastępca szeryfa, który źle się poczuł i udał się do szpitala. Bardziej dokładne informacje dotyczące stanu zdrowia mężczyzny nie zostały jednak przekazane. Niektórzy mieszkańcy odczuwali podrażnienie oczu i gardła. Okolicę miasta spowiła gęsta mgła, co zostało zarejestrowane na nagraniach.

Gęsta mgła spowiła Toledo Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Jest ryzyko kolejnego wybuchu

- Nadal istnieją obawy, że zbiornik uwalnia tę substancję chemiczną i że w ciągu 12 godzin od zdarzenia może dojść do wybuchu - powiedział burmistrz, dodając, że władze wciąż nie znają przyczyny eksplozji.

>>> CZYTAJ TEŻ: Zalane ulice i autostrady. "Jakbyśmy jechali przez rzekę"

Substancja może być szkodliwa dla zdrowia

Jak poinformowała miejska straż pożarna, osoby mające kontakt z metakrylanem glicydylu mogą odczuwać pieczenie w oczach, nosie, ustach i na skórze. Przy nadmiernej ekspozycji na oddziaływanie substancja może prowadzić do bólu głowy, zawrotów, zmęczenia, nudności i wymiotów.

- Substancja ta jest naprawdę toksyczna w przypadku kontaktu ze skórą lub spożycia - powiedział Karim Baroudi, dyrektor lokalnego departamentu zdrowia. - Obecnie staramy się ustalić, jak duże stężenie tej substancji znajduje się w powietrzu, którym oddychają ludzie, abyśmy mogli udzielić [mieszkańcom - red.] lepszych wskazówek - uzupełnił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wyszedł do pracy, znalazł metalowe szczątki

Obawy mieszkańców

Mieszkająca nieopodal strefy objętej zagrożeniem Kristine Kowalinski powiedziała w rozmowie z agencją informacyjną Associated Press, że pozostaje w domu, ponieważ jest wrażliwa nawet na dym z palonego na zewnątrz drewna. Wyraziła obawy co do tego, co znajduje się w powietrzu i na ziemi.

Nakazy ewakuacji oraz pozostania w domach dla mieszkańców Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

>>> CZYTAJ TEŻ: Ogromny głaz spadł na samochód i zabił jedną osobę

- Najbardziej martwi mnie to, jak ta sytuacja wpłynęła na wszystko w ciągu nocy, kiedy opadła na samochody, domy i mój ogród - relacjonowała.