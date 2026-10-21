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Świat

USA. Wybuch zbiornika z chemikaliami w Ohio. Władze zarządziły ewakuację

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Gęsta mgła spowiła Toledo
Gęsta mgła spowiła Toledo
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
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W amerykańskim mieście Toledo w stanie Ohio doszło do wybuchu zbiornika z chemikaliami. Setki mieszkańców otrzymały nakazy ewakuacji z uwagi na niebezpieczeństwo uwolnienia toksycznych substancji, a także możliwość kolejnego wybuchu. Jedna osoba została poszkodowana.

Do wybuchu doszło we wtorek o godzinie 21.30 lokalnego czasu w mieście Toledo w stanie Ohio. Firma transportowa MC Tank Transport poinformowała, że w zbiorniku znajdował się metakrylan glicydylu. To ciecz o owocowym zapachu, stosowana do poprawy właściwości niektórych tworzyw sztucznych, farb i powłok.

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Wyciek szkodliwej substancji ze zbiornika. Ewakuacje

Jak poinformował w środę rano burmistrz miasta Wade Kapszukiewicz, prawie tysiąc osób mieszkających w odległości około półtora kilometra od miejsca wybuchu otrzymało w nocy nakaz ewakuacji. Urzędnik doprecyzował, że substancja w zbiorniku znajduje się w postaci cieczy, ale po uwolnieniu na zewnątrz przechodzi w stan gazowy.

Nakaz pozostania w domach, obejmujący obszar o promieniu blisko pięciu kilometrów, dotyczy dzielnic położonych wzdłuż brzegu jeziora Erie i rozciąga się tuż za granicę stanu, aż do Michigan.

Po wybuchu we wtorek na miejsce przybył zastępca szeryfa, który źle się poczuł i udał się do szpitala. Bardziej dokładne informacje dotyczące stanu zdrowia mężczyzny nie zostały jednak przekazane. Niektórzy mieszkańcy odczuwali podrażnienie oczu i gardła. Okolicę miasta spowiła gęsta mgła, co zostało zarejestrowane na nagraniach.

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Gęsta mgła spowiła Toledo
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Jest ryzyko kolejnego wybuchu

- Nadal istnieją obawy, że zbiornik uwalnia tę substancję chemiczną i że w ciągu 12 godzin od zdarzenia może dojść do wybuchu - powiedział burmistrz, dodając, że władze wciąż nie znają przyczyny eksplozji.

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Substancja może być szkodliwa dla zdrowia

Jak poinformowała miejska straż pożarna, osoby mające kontakt z metakrylanem glicydylu mogą odczuwać pieczenie w oczach, nosie, ustach i na skórze. Przy nadmiernej ekspozycji na oddziaływanie substancja może prowadzić do bólu głowy, zawrotów, zmęczenia, nudności i wymiotów.

- Substancja ta jest naprawdę toksyczna w przypadku kontaktu ze skórą lub spożycia - powiedział Karim Baroudi, dyrektor lokalnego departamentu zdrowia. - Obecnie staramy się ustalić, jak duże stężenie tej substancji znajduje się w powietrzu, którym oddychają ludzie, abyśmy mogli udzielić [mieszkańcom - red.] lepszych wskazówek - uzupełnił.

Obawy mieszkańców

Mieszkająca nieopodal strefy objętej zagrożeniem Kristine Kowalinski powiedziała w rozmowie z agencją informacyjną Associated Press, że pozostaje w domu, ponieważ jest wrażliwa nawet na dym z palonego na zewnątrz drewna. Wyraziła obawy co do tego, co znajduje się w powietrzu i na ziemi.

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Nakazy ewakuacji oraz pozostania w domach dla mieszkańców
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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- Najbardziej martwi mnie to, jak ta sytuacja wpłynęła na wszystko w ciągu nocy, kiedy opadła na samochody, domy i mój ogród - relacjonowała.

Źródło: Associated Press, CNN
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Tagi:
USA
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