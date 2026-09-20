Świat USA. Wspinali się na szczyt, nagle rozszalała się burza. Nie żyje 19-latek Damian Dziugieł |

Trzy osoby zginęły w powodziach w Nowym Meksyku Źródło wideo: NAVAJO POLICE DEPARTMENT/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W piątek rano burza zaskoczyła dziewięciu turystów, którzy szli szlakiem w pobliżu góry Timpanogos w amerykańskim stanie Utah. Kiedy wspinacze dotarli na szczyt, burza zbliżyła się do tego obszaru. Turyści, którzy przemieszczali się w dwóch oddzielnych grupach, schowali się w niewielkiej metalowej budowli znajdującej się w rejonie szczytu.

Piorun śmiertelnie poraził 19-latka

Nagle w metalową szopę uderzył piorun. W wyniku zdarzenia wiele osób zostało rannych. Wśród nich był 19-letni mężczyzna. Służby, które dotarły na miejsce, próbowały udzielić mu pomocy. Mimo podjętych prób stwierdzono jego zgon.

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Zgodnie z informacjami udzielonymi przez sierżanta Garetta Dutsona z biura szeryfa w hrabstwie Utah, czterech innych turystów zeszło ze szczytu o własnych siłach. Odnieśli oni niewielkie obrażenia i zostali przewiezieni do lokalnego szpitala na badania. Funkcjonariusz dodał, że w akcji ratowniczej brało udział wiele służb. Trwała ona dłużej niż zwykle z powodu panujących trudnych warunków pogodowych.

Tak wygląda góra Timpanogos w stanie Utah jesienią Źródło zdjęcia: Shutterstock

Amerykańska Krajowa Służba Pogodowa (NWS) przypomniała zasady bezpiecznego poruszania się po górach w przypadku pojawienia się burzy. Eksperci zalecają, aby wędrowcy oddalali się od szczytów, grzbietów górskich i innych wzniesień po usłyszeniu grzmotu oraz, w miarę możliwości, szukali solidnego schronienia. Małe konstrukcje, takie jak szopy i wiaty, nie zapewniają odpowiedniej ochrony przed uderzeniami pioruna.