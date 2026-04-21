Woda z impetem wdziera się do szkolnej stołówki. Nagranie

Świat Woda z impetem wdziera się do szkolnej stołówki.

W ostatnich dniach dziesiątki milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych było świadkami niebezpiecznej pogody. Przez centralną część kraju przeszły silne burze niosące ulewy i silny wiatr, a miejscami pojawiły się tornada. Atak żywiołu doprowadził do szeregu zniszczeń.

Woda wdarła się do szkoły

Jednym z miast, które nawiedziła silna burza, jest Janesville w stanie Wisconsin. W piątek nawałnica doprowadziła do zalania parteru miejscowej szkoły podstawowej. Na nagraniu zarejestrowanym przez kamerę monitoringu widać, jak do szkolnej stołówki z impetem przez drzwi wlewa się woda. Jest jej tak dużo, że całkowicie zakrywa stoliki.

Szkoła opublikowała także zdjęcia pokazujące sytuację po obniżeniu się poziomu wody. Widać na nich skalę zniszczeń, nie tylko zalane ławki i krzesełka, ale także zdewastowane drzwi oraz wiele uszkodzonych szkolnych sprzętów.

Rodzice szukają pomocy w opiece nad dziećmi

Z powodu zalania około 400 uczniów szkoły nie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych w tym tygodniu. Rodzicom, którzy nie są w stanie zaopiekować się dziećmi, pomoc zaoferowała lokalna organizacja non profit oraz jedna z pobliskich placówek. Zapowiada się na to, że uczniowie będą pobierać lekcje gdzie indziej przez kilka tygodni, ponieważ zniszczenia w szkole są naprawdę poważne.

- Mieliśmy w piwnicy około półtora metra wody. (...) Pracujemy z wieloma ekipami, które próbują doprowadzić wszystko do porządku, ale minie trochę czasu, zanim będziemy gotowi na przyjęcie uczniów z powrotem - powiedział dyrektor szkoły Mark Holzman.