Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Woda z impetem wdziera się do szkolnej stołówki. Nagranie

|
Powódź zalała szkołę podstawową w Wisconsin
Woda wdarła się do szkoły podstawowej w Wisconsin
Ulewa spowodowana przez burzę zalała szkołę podstawową w amerykańskim stanie Wisconsin. Kilkuset uczniów nie może uczestniczyć w zajęciach. Doprowadzenie budynku do porządku może potrwać nawet kilka tygodni.

W ostatnich dniach dziesiątki milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych było świadkami niebezpiecznej pogody. Przez centralną część kraju przeszły silne burze niosące ulewy i silny wiatr, a miejscami pojawiły się tornada. Atak żywiołu doprowadził do szeregu zniszczeń.

Woda wdarła się do szkoły

Jednym z miast, które nawiedziła silna burza, jest Janesville w stanie Wisconsin. W piątek nawałnica doprowadziła do zalania parteru miejscowej szkoły podstawowej. Na nagraniu zarejestrowanym przez kamerę monitoringu widać, jak do szkolnej stołówki z impetem przez drzwi wlewa się woda. Jest jej tak dużo, że całkowicie zakrywa stoliki.

Szkoła opublikowała także zdjęcia pokazujące sytuację po obniżeniu się poziomu wody. Widać na nich skalę zniszczeń, nie tylko zalane ławki i krzesełka, ale także zdewastowane drzwi oraz wiele uszkodzonych szkolnych sprzętów.

Klatka kluczowa-376918
Rodzice szukają pomocy w opiece nad dziećmi

Z powodu zalania około 400 uczniów szkoły nie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych w tym tygodniu. Rodzicom, którzy nie są w stanie zaopiekować się dziećmi, pomoc zaoferowała lokalna organizacja non profit oraz jedna z pobliskich placówek. Zapowiada się na to, że uczniowie będą pobierać lekcje gdzie indziej przez kilka tygodni, ponieważ zniszczenia w szkole są naprawdę poważne.

- Mieliśmy w piwnicy około półtora metra wody. (...) Pracujemy z wieloma ekipami, które próbują doprowadzić wszystko do porządku, ale minie trochę czasu, zanim będziemy gotowi na przyjęcie uczniów z powrotem - powiedział dyrektor szkoły Mark Holzman.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Źródło: WMTV

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
Tagi:
USAburzeSzkoła
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom