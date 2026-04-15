Świat Wichura zerwała dach kościoła. "Tak wielkich zniszczeń jeszcze nie widziałem" Agnieszka Stradecka |

Uszkodzony przez burzę kościół w Wisconsin Źródło: ENEX

Burza uderzyła w miasteczko East Bristol w Wisconsin we wtorek około pół godziny po północy czasu lokalnego. W regionie obowiązywały wtedy ostrzeżenia przed tornadami.

Wiatr zdewastował zabytkową świątynię

Wiatr poważnie uszkodził kościół pod wezwaniem św. Józefa. Burza zerwała większość dachu, a część konstrukcji spadła na dach sąsiedniego budynku. Kościół opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia, na których widać, że uszkodzeniu uległo także wnętrze: ołtarz, ławy, ściany i okna. Na szczęście w momencie zdarzenia w środku nikogo nie było.

- Tak wielkich zniszczeń w Wisconsin jeszcze nie widziałem. Nigdy nie widziałem takich zniszczeń - opowiadał Nicolas Garrett, jeden z mieszkańców miasta.

Strata jest o tyle boleśniejsza dla społeczności, że kościół wybudowany został w 1890 roku i znajduje na liście zabytków. Według diecezji w Madison, której podlega East Bristol, było to miejsce spotkań wielu pokoleń katolików w regionie. Obecnie trwa ocena szkód i zabezpieczanie kościoła przed kolejnymi burzami, które są spodziewane w centrum USA w kolejnych dniach.