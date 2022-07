Znalazła węża w paczce popcornu

Wizyta w sklepie spożywczym dla pewnej kobiety z amerykańskiego stanu Wirginia zakończyła się sytuacją, którą zapamięta na długo. Z paczki popcornu, którą włożyła do wózka, nagle wypełzł wąż.

Kobieta wybrała się w czwartek na codzienne zakupy spożywcze do jednego ze sklepów w mieście Kenbridge. Na paczce popcornu, którą włożyła do koszyka, zauważyła, jak się jej wydawało, mysie odchody. Jak opowiadała w rozmowie z lokalnymi mediami, położyła paczkę na jedną z dolnych półek regału, ponieważ te były już pokryte odchodami. Dodała, że znajdowały się tam również pułapki na gryzonie.

Kobieta sięgnęła po inną paczkę popcornu, ale w jej górnym rogu dostrzegła mały otwór. Włożyła ją jednak do koszyka, aby następnie zwrócić na to uwagę pracowników sklepu. Ku jej zaskoczeniu nagle z dziury wyłonił się wąż.

Gdy klientka udała się z koszykiem w kierunku kas zawiadomić obsługę sklepu o nietypowej sytuacji, wąż wypełzł z torby do wózka, po czym po chwili do niej wrócił.

Nie wiadomo, skąd gad wziął się w sklepie

Zapytany o odchody oraz pułapki na gryzonie na dolnych półkach regału, odpowiedział że nie wiedział o tym, aby w czwartek miała miejsce taka sytuacja, ponieważ tego dnia nie było go w pracy. Zaznaczył jednocześnie, że zdarza się, że pułapki na gryzonie rozmieszczane są na półkach sporadycznie, ale częściej w celu zapobiegawczym.

Klientka, która o mało by nie kupiła paczki popcornu z nietypową zawartością, powiedziała że planuje zgłosić tę sytuację do Departamentu Zdrowia Wirginii, ale ma nadzieję, że sklep nie zostanie zamknięty, ponieważ jest jednym z niewielu, w których można zrobić zakupy w tym małym mieście. Według niej dochodziło tam wcześniej do podobnych incydentów, ale nie podejmowano w związku z nimi żadnych interwencji. Lokalna stacja telewizyjna skontaktowała się w tej sprawie z Departamentem Zdrowia stanu.