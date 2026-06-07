Świat Silny wiatr przewrócił namiot. Są ranni

Silny wiatr przewrócił namiot. Są ranni Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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W sobotę po południu przez miasto Morgantown, które położone jest w amerykańskim stanie Wirginia Zachodnia, przeszła gwałtowna burza. Towarzyszące jej silne podmuchy wiatru przewróciły namiot, który stał na parkingu tuż przy stadionie baseballowym Kendrick Family Ballpark.

Silny wiatr przewrócił namiot

Do zdarzenia doszło w trakcie trwania meczu pomiędzy uniwersyteckimi drużynami WVU i Cal Poly. Kiedy silny wiatr przewrócił namiot, na zboczu stadionu stało mnóstwo kibiców, którzy mogli za darmo oglądać mecz. Jak podała amerykańska stacja telewizyjna WKBN27, w wyniku tego zdarzenia pięć osób zostało rannych.

Pracownik amerykańskiej stacji telewizyjnej WBOY-TV, który był świadkiem tego wypadku, powiedział, że tego dnia w hrabstwie Monongalia obowiązywały ostrzeżenia przed burzami. Dodał, że do rannych osób przyjechały co najmniej trzy karetki pogotowania.