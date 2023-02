USA. Wielki mróz w Nowej Anglii. Zimniej niż w Arktyce

Potężny arktyczny podmuch przetoczył się w piątek przez północno-wschodnie stany USA, obniżając temperatury do niebezpiecznie niskich poziomów w całym regionie. Na górze Mount Washington w New Hampshire, przy silnym wietrze, temperatura odczuwalna spadła do -79 stopni Celsjusza. Wśród licznych niedogodności w regionie pojawiły się zakłócenia w ruchu lotniczym. Na jednym z nagrań widać, jak z silnymi podmuchami walczy samolot, próbujący wylądować w Bostonie w stanie Massachusetts.

Ostrzeżenia przed mrozem i silnym wiatrem zostały ogłoszone dla większości stanu Nowy Jork i wszystkich sześciu stanów Nowej Anglii: Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Vermont i Maine. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) przekazała, że potężne ochłodzenie będzie stosunkowo krótkotrwałe, ale połączenie dotkliwego zimna i dojmującego wiatru na północnym wschodzie kraju może stwarzać warunki zagrażające życiu także w sobotę.

Mróz, jaki zdarza się raz na pokolenie

Szkoły w Bostonie i Worcester w stanie Massachusetts, dwóch największych miastach Nowej Anglii, zostały zamknięte w piątek z powodu obaw, że dzieci idące do szkoły lub czekające na szkolny autobus doznają hipotermii i odmrożeń.

Burmistrz Bostonu Michelle Wu ogłosiła stan wyjątkowy i otworzyła specjalne ośrodki, w których mieszkańcy mogą się ogrzać w obliczu tego, co NWS nazwała zimnym frontem, który zdarza się "raz na pokolenie".

Przenikliwe zimno wymusiło - co zdarza się bardzo rzadko - zamknięcie muzeum, które przedstawia rekonstrukcję tak zwanej Herbatki bostońskiej, czyli protestu z 1773 r., kiedy to grupa kolonistów przebranych za rdzennych Amerykanów wrzuciła skrzynki z herbatą opodatkowaną przez angielskiego króla do wód portowych. - Jest za zimno, zamknęliśmy się – powiedział w piątek recepcjonista muzeum, cytowany przez media.

Atak zimy w Bostonie PAP/EPA/CJ GUNTHER

Zimniej niż w Arktyce

Wczesnym rankiem w piątek fala arktyczna napływająca do Stanów Zjednoczonych ze wschodniej Kanady skupiała się na równinach USA - powiedział synoptyk serwisu pogodowego Bob Oravec. W tym czasie Kabetogama w Minnesocie, w pobliżu granicy z Ontario, była najzimniejszym miejscem w Ameryce z temperaturą -39,5 C.

Mroźne, wietrzne warunki rozprzestrzeniły się na wschód w ciągu dnia. W większości stanu Maine temperatura utrzymywała się w okolicy i poniżej -40 stopni Celsjusza, według informacji przekazanej przez meteorologa NWS Briana Hurleya.

W Parku Stanowym Mount Washington, na szczycie najwyższej góry na północnym wschodzie USA, temperatura spadła w piątek wieczorem do minus -46 st. C. Przy utrzymującym się wietrze o prędkości przekraczającej 140 km/h, odczuwalny chłód osiągał od -76 st. C do -79 st C. Dla porównania, temperatura powietrza w Eurece, najbardziej wysuniętej na północ kanadyjskiej stacji pogodowej w Arktyce, w piątek rano wynosiła -41 C.

NWS poinformowała na Twitterze, że temperatura na szczycie Mount Washington "nie mieści się w naszej oficjalnej tabeli temperatur odczuwalnych".

Na niektórych obszarach Nowej Anglii odnotowywane obecnie temperatury są najniższe w ciągu ostatnich 40 lat.

Kłopoty komunikacyjne

W stanie Massachusetts w Bostonie w piątek wieczorem było -13 C, a w Worcester słupki termometrów spadły do -16 C. Nie wykluczano, że w weekend zrobi się jeszcze zimniej, nawet do -30 stopni C. Ostrzegano przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.

Pasażerów wybierających się w podróż samolotem uprzedzano, że może dojść do opóźnień kursowania maszyn z lotnisk Logan International w Bostonie oraz Worcester Regional. Na jednym z nagrań widać, z jakimi kłopotami muszą się borykać maszyny przemieszczające się w okolicy.

Zimowy wiatr powoduje kłopoty z lądowaniem samolotu w Bostonie Reuters

