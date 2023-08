Spadł na nią wąż, po chwili zaatakował też jastrząb. Kobieta myślała, że umrze

Niecodzienna historia Peggy Jones z Silsbee w Teksasie zdarzyła się 25 lipca, a we wtorek opisała ją amerykańska stacja CBS News. - Kosiłam trawnik, kiedy waż spadł z nieba na moją rękę - opowiedziała dziennikarzom Jones. - Próbowałam zrzucić węża z ramienia, ale ten zaczął się wokół niego owijać. Kilkukrotnie zaatakował mnie w twarz, uderzył w moje okulary. Ja próbowałam go zrzucić, a on coraz ciaśniej się owijał - kontynuowała.

Kobieta zaatakowana przez węża i jastrzębia

Na potwierdzenie nie musiała długo czekać. Chwilę później zaatakował ją także drapieżny ptak. - Jastrząb pojawił się równie błyskawicznie, co wąż. Chwycił węża owiniętego wokół mojego ramienia i pociągnął go, usiłując zabrać go z sobą - opisuje Jones. Przez jakiś czas jastrząb walczył z wężem owiniętym wokół ramienia kobiety, aż w końcu udało mu się go oderwać i odlecieć wraz z gadem.