Świat Kolejna ofiara wybuchu zbiornika. Żrąca substancja w środowisku Krzysztof Posytek |

Uszkodzony zbiornik z białym ługiem w Longview w stanie Waszyngton Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Longview, Washington - City of Longview/Facebook

We wtorek w papierni w mieście Longview w stanie Waszyngton w północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych doszło do uszkodzenia zbiornika zawierającego ponad trzy miliony litrów białego ługu. To silnie żrąca substancja, która może powodować szereg negatywnych skutków dla zdrowia.

Znaleźli siódme ciało

Początkowo po uszkodzeniu zbiornika pojawiły się informacje o jednej ofierze śmiertelnej, a następnie o dwóch. Dziewięciu pracowników papierni uznano za zaginionych. W czwartek strażacy odnaleźli ciała sześciu osób. Znajdowały się one w miejscu, w którym pracownicy zbierali się podczas zmiany dyżuru. W piątek strażacy wydobyli kolejne, siódme ciało. Oznacza to, że potwierdzona liczba ofiar wzrosła do dziewięciu.

Służby nie wiedzą, kiedy uda im się znaleźć ostatnie dwa ciała. Matt Amos ze straży pożarnej w Longview powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej, że poszukiwania utrudnia trudny teren, w tym odsłonięte przewody elektryczne i zawalone konstrukcje. Ponadto uczestnicy akcji poszukiwawczej muszą przechodzić dekontaminację po każdym opuszczeniu miejsca wypadku.

Ciecz przedostała się do rowów

Po uszkodzeniu zbiornika pojawiły się obawy o skażenie środowiska. Koordynator Agencji Ochrony Środowiska (EPA) Brooks Stanfield powiedział we wtorek, że nie wykryto w powietrzu siarkowodoru, postrzeganego jako główne zagrożenie. Część cieczy ze zbiornika przedostała się jednak do pobliskiego systemu rowów, który znajduje się nad źródłem wody pitnej dla miasta. Mają do niej dostęp ludzie i zwierzęta domowe.

Chris Collins, dyrektor Administracji Robót Publicznych (PWA) przekazał, że wykonano testy. Ich wyniki wskazują, że woda jest na razie zdatna do picia i "nie ma powodów do obaw". Dodał, że woda jest pobierana z warstwy wodonośnej na głębokości kilkudziesięciu metrów, a studnie są "bardzo dobrze chronione" przed wpływem czynników środowiskowych z powierzchni.

Stanfield poinformował, że władze wdrażają dwuetapowy plan oczyszczenia rowów, obejmujący pompowanie świeżej wody w celu rozcieńczenia chemikaliów, a następnie wypłukiwanie jej do rzeki Kolumbii, gdy pH spadnie do bezpiecznego poziomu. Collins uzupełnił, że w celu wsparcia działań używane są hydranty przeciwpożarowe.

Stanfield dodał, że w pierwszych minutach po uszkodzeniu zbiornika do Kolumbii dostały się "pewne ilości" białego ługu. Według urzędnika "było go bardzo mało". - W Kolumbii można łowić ryby i się kąpać - stwierdził. Jednocześnie przyznał, że w systemie rowów znaleziono martwe ryby i spodziewa się, że będzie ich więcej, dopóki nie zostanie on dokładnie przepłukany.