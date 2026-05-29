Świat

Znaleźli ciała sześciu zaginionych. Skażenie utrudnia poszukiwania pozostałych

Uszkodzony zbiornik z białym ługiem w Longview w stanie Waszyngton
Służby odnalazły ciała sześciu z dziewięciu zaginionych pracowników papierni w amerykańskim stanie Waszyngton, w której doszło do uszkodzenia zbiornika z groźną substancją. Trwają poszukiwania pozostałych, ale działania służb utrudniają niebezpieczne warunki.

We wtorek na terenie papierni w mieście Longview w stanie Waszyngton w północno-zachodnich Stanach Zjednoczonych uszkodzeniu uległ zbiornik zawierający ponad trzy miliony litrów białego ługu. To silnie żrąca substancja, która może powodować oparzenia, blizny i ślepotę natychmiast po kontakcie.

Niedługo po uszkodzeniu zbiornika władze potwierdziły śmierć jednej osoby, a w środę pojawiły się informacje o drugiej ofierze. Służby nadal poszukiwały jednak dziewięciu osób uznawanych po zdarzeniu za zaginione.

W czwartek strażacy odnaleźli ciała sześciu z dziewięciu poszukiwanych osób - przekazał podczas konferencji prasowej Matt Amos ze straży pożarnej w Longview. Ciała odkryto w miejscu, w którym pracownicy zwykle zbierali się podczas zmiany dyżuru.

Jak dodał Amos, ciała trzech pozostałych poszukiwanych osób prawdopodobnie znajdują się na obszarze, do których ekipy, ze względu na niebezpieczeństwo, nie mogły bezpiecznie dotrzeć. Zagrożenie stanowią między innymi odsłonięte przewody elektryczne i zawalone konstrukcje. Ponadto ze względu na skażenie ekipy ratunkowe muszą przechodzić dekontaminację za każdym razem, gdy opuszczają miejsce zdarzenia.

Brian Wood, dyrektor do spraw usług wsparcia w papierni Nippon Dynawave, na terenie której doszło do zdarzenia, powiedział, że zakład został zamknięty i działają tylko "niektóre elementy infrastruktury krytycznej". Ich obsługą zajmuje się "minimalna liczba pracowników".

Krzysztof Posytek
