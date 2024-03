Wiosenna aura w Waszyngtonie. Zakwitły słynne wiśnie

Miejscowi botanicy przekazali, że w niektórych częściach miasta drzewa wiśniowe są już w pełnym rozkwicie. To dość wcześnie, bo zwykle kwitną one w pełni dopiero w pierwszych dniach kwietnia. Jak podała stacja CNN, jest to drugi najwcześniejszy szczyt kwitnienia wiśni w historii. Wystąpił on zaraz po jednej z najcieplejszych zim w Waszyngtonie. W 1990 roku szczyt kwitnienia drzew przypadł najwcześniej, bo na 15 marca.