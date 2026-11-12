Świat Ocean "zjada" część miasta. Wprowadzili stan wyjątkowy Matylda Dziechcińska |

Ocean Shores walczy z erozją linii brzegowej Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Burmistrz miasta Ocean Shores, położonego nad wybrzeżem Pacyfiku, Fran T. Eluden w ostatnich dniach ogłosił stan wyjątkowy. Władze starają się podjąć skuteczne działania w celu ochrony mieszkańców i ustabilizowania zniszczonych obszarów po tym, jak w ubiegły weekend przez ten rejon amerykańskiego stanu Waszyngton przeszła burza.

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Żywioł nie tylko spowodował przerwy w dostawach energii, ale też stanowi znaczne zagrożenie dla domów i infrastruktury publicznej. Silne fale sztormowe i podwyższony poziom wody zaczęły wymywać brzeg.

Wzburzony ocean zniszczył część miasta

- Mamy do czynienia z poważną erozją - powiedział Scott Anderson, administrator miasta. - Niszczy ona południowy kraniec miasta, a my robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej ustabilizować tę sytuację - zapewnił.

Na miejscu używany jest ciężki sprzęt. Służby wzmacniają brzeg dużymi głazami i wypełniają miejsca, z których woda wymyła materiał. Ma to za zadnie powstrzymać przesuwanie się linii erozyjnej dalej. - Staramy się utrzymać linię brzegową - relacjonował Marshall Read, administrator ds. linii brzegowej.

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Ocean Shores walczy z erozją linii brzegowej Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Zagrożenie jest duże

Zagrożonych jest około 25 domów oraz ważne elementy miejskiej infrastruktury. W pobliżu znajdują się zbiornik na wodę o pojemności kilku milionów litrów oraz sieć kanalizacji. Według Reada obiekty te mogą być zagrożone, jeśli ocean przedrze się przez pozostały pas lądu. - To tak, jakby ktoś uderzył cię prosto w nos, kiedy fale napływają z oceanu w ten sposób - opowiadał Read.

Władze zaapelowały do mieszkańców i turystów, aby omijali najbardziej zniszczone fragmenty wybrzeża, niestabilne nasypy oraz tereny objęte ograniczeniami.

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