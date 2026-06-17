Niedźwiedzica zaatakowała nastolatka

Co zrobić, gdy zaatakuje nas niedźwiedź? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do groźnego zdarzenia doszło na popularnym wśród turystów szlaku na górę Si, znajdującą się na wschód od Seattle w stanie Waszyngton. We wtorek grupa sześciu młodych koszykarzy z miasta Auburn natknęła się w trakcie wędrówki na samicę niedźwiedzia czarnego z młodymi - podał dziennik "Seattle Times", powołując się na agencję poszukiwawczo-ratowniczą hrabstwa King, gdzie znajduje się góra Si.

Dwoje poszkodowanych

Jak przekazała Sara Autio, rzeczniczka agencji, po ataku jeden z członków grupy i świadkowie zadzwonili na numer alarmowy. Na miejscu pojawili się ratownicy, którzy trenowali w pobliżu. Sprowadzili poszkodowanego chłopaka na dół, gdzie czekał na niego quad, którym służby zawiozły go do szpitala.

Lokalne biuro szeryfa przekazało, że zaatakowany nastolatek został ranny, ale obrażenia nie zagrażały jego życiu. Udało mu się samodzielnie wrócić do kolegów. - Niedźwiedzica lekko nim szarpała, ale to nic poważnego - przekazał Peter Linde, zastępca szeryfa hrabstwa King. Drugi nastolatek upadł i skręcił kostkę w trakcie ucieczki przed niedźwiedziem.

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Two teenagers were injured during a bear encounter on Mount Si in Washington state on Tuesday, including one hiker who was attacked by the animal, authorities said. https://t.co/9ugFUSGXZv — ABC News (@ABC) June 17, 2026 Rozwiń

Niedźwiedź "śledził" wspinaczy

Według wstępnych ustaleń sprawcą ataku była matka, która chroniła swoje młode. Trwają jej poszukiwania. "Seattle Times" podał, że tego samego dnia inna grupa wspinaczy doniosła Wydziałowi ds. Ryb i Ochrony Przyrody w stanie Waszyngton, że była "śledzona" przez niedźwiedzia czarnego przez kilka kilometrów. Nie wiadomo, czy był to ten sam osobnik.

Ataki niedźwiedzi czarnych w stanie Waszyngton są stosunkowo rzadkie. Jak podaje "Seattle Times", w historii stanu zarejestrowano 20 takich zdarzeń, z czego jedno, w 1974 roku, skończyło się śmiercią. Przed wtorkowym zdarzeniem ostatni atak niedźwiedzia w stanie miał miejsce w 2022 roku nad jeziorem Whatcom. Wydział ds. Ryb i Ochrony Przyrody zaapelował, by nie zbliżać się do tych zwierząt.

Redagowała map

Co zrobić, gdy spotkamy niedźwiedzia Źródło zdjęcia: WWF