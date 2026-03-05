Logo TVN24
Świat

Lawina porwała narciarza. W odnalezieniu pomogła aplikacja w telefonie

Z pomocą aplikacji żona wskazała ratownikom miejsce pobytu męża przysypanego przez lawinę
Z pomocą aplikacji żona wskazała ratownikom miejsce pobytu męża przysypanego przez lawinę
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Lawina w amerykańskich górach porwała narciarza. Jego żona, która nie mogła się z nim skontaktować, za pomocą aplikacji w telefonie wskazała ratownikom ostatnie znane miejsce pobytu mężczyzny.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W czwartek 26 lutego w rejonie przełęczy górskiej Stevens Pass położonej w Górach Kaskadowych w Stanach Zjednoczonych, na granicy hrabstw King i Chelan w stanie Waszyngton, zeszła potężna lawina.

Porwała go lawina. Żona nie mogła się z nim skontaktować

Lawina porwała narciarza Michaela Harrisa, który został zagrzebany pod kilkumetrową warstwą śniegu. Jak podają lokalne media, mężczyzna miał pecha, bo stało się to podczas jego ostatniego zjazdu.

- Zacząłem rozmawiać z Bogiem - opowiadał Harris. - Czułem się tak, jakbym został zabetonowany, nie mogłem się ruszyć - dodał. Uwięziony w śniegu mężczyzna bał się, że nikt nie będzie go szukał.

W tym czasie żona narciarza, Penny, próbowała się z nim skontaktować. Gdy nie odpowiadał, zaczęła się martwić.

- Zaczęłam panikować. Wysyłałam coraz więcej SMS-ów, a potem zaczęłam dzwonić - relacjonowała.

Z pomocą aplikacji żona wskazała ratownikom miejsce pobytu męża przysypanego przez lawinę
Z pomocą aplikacji żona wskazała ratownikom miejsce pobytu męża przysypanego przez lawinę
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Z pomocą aplikacji wskazała ratownikom lokalizację męża

Kiedy Penny sprawdzała telefon, wciąż widziała, że jej mąż znajduje się na stoku. Za pomocą jednej z aplikacji w telefonie pokazała ratownikom, w którym miejscu ostatnio pojawił się sygnał obecności męża. W ten sposób patrol wraz z psem tropiącym odnalazł Michaela. Narciarz spędził pod śniegiem cztery godziny.

- Gdy mnie odkopywali, byli zdumieni, że jestem przytomny - przyznał uratowany.

Michael był w stanie głębokiej hipotermii, miał złamaną nogę, która wymagała operacji, a także doznał innych obrażeń. Po pobycie w szpitalu wrócił do domu, do żony i czwórki swoich dzieci.

Nie żyje ośmiolatka przygnieciona skuterem śnieżnym
Nie żyje ośmiolatka przygnieciona skuterem śnieżnym

Opracowali Anna Bruszewska i Krzysztof Posytek

Źródło: WFLX

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

LawinaUSA
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom