Utknęła na jeziorze, pomógł jej myśliwy

W środę 19-letni Griffin Marquis ze stanu Vermont na północnym wschodzie USA wracał z pracy, gdy zadzwonił do niego dziadek. Powiedział mu, że na jeziorze Derby Pond, kilkadziesiąt metrów od brzegu, znajduje się jeleń.

- Wszyscy byliśmy w szoku. Nikt z nas się tego nie spodziewał - przyznał Marquis.

Akcja ratunkowa na jeziorze

Nastolatek przyjechał nad jezioro, wskoczył do kajaka i popłynął zwierzęciu na pomoc. Okazało się, że to samica jelenia, pod którą załamał się lód.

- Zwierzę było mocno wstrząśnięte. Nie miało już zbyt wiele siły - relacjonował Marquis.

Chłopak próbował wydostać samice jelenia kilkoma metodami, z pomocą liny i łopaty. Wreszcie udało mu się usadowić zwierzę na kajaku.

- Nie był zbyt zadowolony, że jest tam ze mną, ale udało mu się wejść. Siedziałem z nim jakieś trzy minuty, próbując go uspokoić i sprawić, żeby poczuł się bezpiecznie - powiedział Marquis.

Druga próba zakończona sukcesem

Marquis zaczął płynąć do brzegu, ale trafił w taflę lodu. Jeleń przestraszył się i wyskoczył z kajaka na lód, jednocześnie przewracając łódź. Na szczęście Marquis miał na sobie kamizelkę ratunkową.

Nastolatek dostał się na brzeg, a dziadek próbował wybić mu z głowy kolejną próbę uratowania zwierzęcia. Chłopak był jednak uparty - wziął gorący prysznic i popłynął raz jeszcze. Dotarł do jelenia i jedną ręką ciągnął go za kark, a drugą - wiosłował. Gdy woda była już wystarczająco płytka, wydostał zwierzę na brzeg. Marquis spędził 15 minut, osuszając jelenia, a następnie go wypuścił. Zdezorientowane zwierzę prawie znów wskoczyło do jeziora.

- Na szczęście uratowałem je, zanim wpadło do wody, i wyprowadziłem do lasu - podsumował akcję ratowniczą Marquis.

Ratunek przyszedł z niespodziewanej strony

Ironią losu jest fakt, że Marquis jest zapalonym myśliwym polującym między innymi na... jelenie. Mimo to zdecydował się uratować zwierzę.

- Moje życie kręci się wokół polowań. Pomyślałem, że to będzie dla mnie dobra karma. Nie chciałem siedzieć i patrzeć, jak [zwierzę w wodzie - red.] cierpi. Pomyślałem, że zrobię, co w mojej mocy, żeby je stamtąd wyrwać - wyjaśnił.

