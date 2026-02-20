USA. Lawina porwała 11-latkę. Dziewczynka zginęła

Logo TVN24
Pilne
Świat

Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
W amerykańskim stanie Utah zeszła lawina. W wyniku tego zdarzenia zginęła 11-letnia dziewczynka. Jak donoszą lokalne media, zjeżdżała na nartach poza wyznaczonymi trasami.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Lawina zeszła w czwartek w rejonie ośrodka narciarskiego Brighton położonego w pobliżu Salt Lake City w amerykańskim stanie Utah. Jak podają lokalne media, w wyniku tego zdarzenia zginęła 11-latka. Dziewczynka wraz z rodzicami zjeżdżała na nartach poza wyznaczonymi trasami.

Zginęła 11-latka

Ekipy poszukiwawczo-ratownicze odnalazły dziewczynkę, która według doniesień była zasypana śniegiem przez około 30 minut. Natychmiast udzieliły jej pierwszej pomocy.

Policjant z hrabstwa Salt Lake - Quin Wilkins powiedział, że lawina wystąpiła na terenie, na którym nie wolno uprawiać narciarstwa, znany jako The Rock Garden. Dodał, że 11-latkę w stanie krytycznym przetransportowano do pobliskiego szpitala, gdzie zmarła z powodu obrażeń.

- To bardzo przygnębiająca informacja - powiedział Wilkins.

Śmiercionośna lawina zeszła dzień po tym, jak w Brighton i okolicznych ośrodkach narciarskich spadło tyle śniegu, że zostały one zamknięte.

Opracowała Anna Bruszewska

CNN, fox13now.com, ksl.com

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

