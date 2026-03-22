Usłyszeli grzmot, a niebo było bezchmurne. Co się stało nad Teksasem

Meteor nad USA
Meteor przeciął niebo nad Teksasem (21 marca)
Meteor pojawił się na niebie w rejonie miasta Houston w Teksasie. Z relacji lokalnej straży pożarnej wynika, że fragment kosmicznej skały miał spaść na jeden z domów - przekazały amerykańskie media.

Meteor zaobserwowano w sobotę nad miastem Stagecoach, położonym na północny zachód od miasta Houston, o godzinie 16.40 lokalnego czasu - poinformowała NASA w poście umieszczonym w mediach społecznościowych. Amerykańska agencja kosmiczna dodała, że obiekt poruszał się z prędkością ponad 56 tysięcy kilometrów na godzinę.

"Rozpad asteroidy, która ważyła około tony i miała średnicę 90 centymetrów, wywołał huk słyszalny dla niektórych mieszkańców okolicy" - napisała NASA.

Meteor przeciął niebo, miał spaść na dom

Fragment asteroidy miał uderzyć w dom położony na przedmieściach Houston. Jak przekazał w rozmowie ze stacją CBS News Fred Windisch, komendant straży Ponderosa w hrabstwie Harris, skała, przypominająca wyglądem meteoryt, wylądowała w kuchni. Strażak dodał, że była nieco większa od jego dłoni.

Jak podała amerykańska stacja telewizyjna KHOU-TV zlokalizowana w Teksasie, mieszkańcy Houston i okolic byli zdziwieni, bo usłyszeli niski, dudniący dźwięk, który przypominał grzmot, w momencie, gdy niebo było bezchmurne.

To nie pierwsze tego typu zdarzenie nad USA. Kilka dni temu meteor został zauważony m.in. w stanach Pensylwania, Ohio, Illinois czy Michigan.

"Myślałem, że niebo się zawaliło". Asteroida, która weszła w atmosferę, ważyła sześć ton
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: CBS News, CNN

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Czytaj także:
Przymrozki, lekki mróz
Mróz ściśnie niemal wszędzie. Ostrzeżenia IMGW
Zator lodowy na Sanie w rejonie miejscowości Ulucz
"Tak śnieżnej zimy dawno nie mieliśmy". Ten rejon Polski na tym skorzystał
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co z Wielkanocą?
Burza
Powodzie, osuwiska, ewakuacje. Burza na Wyspach Kanaryjskich
Świat
Lawina
Tragiczny sezon we Włoszech. 35 osób straciło życie
Świat
Silny wiatr, wichura
Miejscami we znaki da się silniejszy wiatr
Modraszka, sikora modra
Budują gniazda z niedopałków. Dzięki temu ich pisklęta są zdrowsze
Ciekawostki
Przed nami mglista noc
Tutaj nocą może być bardzo mgliście
Lawina w rejonie Val Ridanna zabiła dwie osoby
Lawina zeszła stokiem. Dwie osoby nie żyją
Świat
Odwilż, roztopy
Za nami zima, jakiej nie było od lat. Co z zasobami wodnymi? Klimatolog tłumaczy
Polska
Kansas. Wypalanie traw doprowadziło do niekontrolowanego pożaru
Wypalali trawę, doprowadzili do pożaru tuż przy rezerwacie
Świat
deszcz, deszczowo, wiosna
Na razie jest spokój. Już niedługo sytuacja pogodowa może stać się dynamiczna
Łosie na warszawskim Rembertowie
Łosie w Warszawie. "Mój pies był zafascynowany, a ja zachwycona"
Polska
Rozpoczęto demontaż wyciągu narciarskiego na lodowcu Schneeferne
Zmiany klimatu zamknęły wyciąg narciarski w Alpach Bawarskich
Świat
Ogrzewanie winorośli podczas przymrozków w winnicy Turnau w Baniewicach, 23.04.2024
Przychodzi coraz wcześniej. Tak rozhuśtały ją zmiany klimatu
Agnieszka Stradecka
Zmiana czasu
Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawimy zegarki
Ciekawostki
Hawaje
120-letnia tama może się zawalić. Zarządzono ewakuację
Świat
Zorza nad Dębkami (Pomorskie)
Zorza polarna. Niezwykłe zjawisko na waszych zdjęciach
Polska
Pochmurny, chłodny dzień
Kalendarzowa wiosna przywita nas chłodem
Letnie temperatury na plaży Manhattan w Los Angeles, 17.03.2026
"Kopuła ciepła" nad krajem. Ponad 40 stopni na koniec zimy
Świat
Śnieg, deszcz ze śniegiem, noc
Nocą miejscami możliwy jest deszcz ze śniegiem
Opady śniegu na Teneryfie po przejściu burzy Therese
Burza na Wyspach Kanaryjskich. Sypnęło śniegiem
Świat
Deszcz, deszczowo, wiosna
Zmiana pogody. W prognozach widać obfity deszcz
Wiosna, kwiaty
Mamy astronomiczną wiosnę
Ciekawostki
Cyklon
"Nie sądzę, żeby na jakimkolwiek drzewie pozostał choć jeden liść"
Świat
Jak odróżnić alergię od przeziębienia?
Quiz na pierwszy dzień wiosny
TVN24
Misja Proba-3 - wizualizacja
"IT'S ALIVE! Zadzwonił do domu". Wielka radość polskich badaczy
Nauka
Chmury, deszcz
Front nad Polską. Gdzie będzie padać
Przymrozki
Przymrozki. Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach
Deszcz, wiosna, bazie, wierzba
To będzie pochmurny dzień, lokalnie spadnie deszcz
