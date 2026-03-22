Usłyszeli grzmot, a niebo było bezchmurne. Co się stało nad Teksasem

Meteor przeciął niebo nad Teksasem (21 marca)

Meteor zaobserwowano w sobotę nad miastem Stagecoach, położonym na północny zachód od miasta Houston, o godzinie 16.40 lokalnego czasu - poinformowała NASA w poście umieszczonym w mediach społecznościowych. Amerykańska agencja kosmiczna dodała, że obiekt poruszał się z prędkością ponad 56 tysięcy kilometrów na godzinę.

"Rozpad asteroidy, która ważyła około tony i miała średnicę 90 centymetrów, wywołał huk słyszalny dla niektórych mieszkańców okolicy" - napisała NASA.

#MeteorSighting: Eyewitnesses in Texas observed a bright fireball today, March 21, at 4:40 p.m. CDT. Current data indicates that the meteor became visible at 49 miles above Stagecoach, northwest of Houston. It moved southeast at 35,000 mph, breaking apart 29 miles above Bammel,… pic.twitter.com/nTXroI89XI — NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) March 22, 2026 Rozwiń

Meteor przeciął niebo, miał spaść na dom

Fragment asteroidy miał uderzyć w dom położony na przedmieściach Houston. Jak przekazał w rozmowie ze stacją CBS News Fred Windisch, komendant straży Ponderosa w hrabstwie Harris, skała, przypominająca wyglądem meteoryt, wylądowała w kuchni. Strażak dodał, że była nieco większa od jego dłoni.

Jak podała amerykańska stacja telewizyjna KHOU-TV zlokalizowana w Teksasie, mieszkańcy Houston i okolic byli zdziwieni, bo usłyszeli niski, dudniący dźwięk, który przypominał grzmot, w momencie, gdy niebo było bezchmurne.

To nie pierwsze tego typu zdarzenie nad USA. Kilka dni temu meteor został zauważony m.in. w stanach Pensylwania, Ohio, Illinois czy Michigan.