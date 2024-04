Akcja ratunkowa kozy

Strażakom szybko udało się rozciąć linę, w wyniku czego koza spadła na ziemię z wysokości około 4,5 metra, na specjalnie rozłożony wcześniej miękki materiał. Następnie będący na miejscu weterynarz uspokoił zwierzę i przewieziono je na badania. - Jakimś cudem nie złamała żadnej kości - powiedziała Fugate. - Ta historia chwyciła za serca całe Kansas. Zapomnijcie o zaćmieniu Słońca, my obserwowaliśmy kozę - dodała, nawiązując do faktu, że całe zajście miało miejsce tuż po zaćmieniu .

"Nigdy nie wiadomo, co przyniesie dzień w straży pożarnej. Wczoraj przyniósł uratowanie kozy z mostu, na który się wspięła. Chociaż akcja ratunkowa nie przebiegła zgodnie z planem, ostatecznie koza została sprowadzona na dół i przewieziona do weterynarza na badanie kontrolne" - napisała straż z Kansas City na Facebooku.

"Zwykła koza z wielkimi marzeniami"

We wtorek organizacja KC Pet Project opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia kozy oraz podała więcej szczegółów co do samego zwierzęcia. Wyjaśniono, że ma na imię Jeffrey.

"Nasz kumpel Jeffrey, z aspiracjami wyższymi niż Empire State (Building - red.), postanowił wspiąć się na gzyms, który praktycznie błagał o wizytę. Niczym czworonożny Spider-Man wspinał się na każdy schodek, aż dotarł do momentu 'o nie' - najwyższego punktu na moście, fajne 80 stóp nad ziemią (ok. 24 metry - red.)" - napisano. Jak dodano, "Jeffrey to zwykła koza z wielkimi marzeniami i zamiłowaniem do wspinaczki".