Świat

Uderzenie chłodu. Alarmy dla prawie 50 milionów ludzi

USA
Prognozowana temperatura w niedzielę w USA
Źródło: Ventusky.com
Dziesiątki milionów mieszkańców USA muszą przygotować się na trudne warunki zimowe. Zagrożeniem będą opady śniegu oraz niskie temperatury.

Prawie 49 milionów ludzi od północnych równin po południowy wschód objętych jest w weekend ostrzeżeniami przed niskimi temperaturami - podaje portal stacji NBC News.

Jak twierdzą meteorolodzy, zderzenie chłodnych mas powietrza z aktywnym układem niżowym spowoduje opady śniegu od środkowego zachodu po północny wschód, miejscami sięgające 15 centymetrów, a także wyraźny spadek temperatury poniżej średniej dla grudnia.

Na północnym wschodzie USA obowiązują alerty zimowe. Narodowa Służba Pogodowa (NWS) ostrzega przed śniegiem, oblodzeniem dróg i trudnymi warunkami do jazdy. W Nowym Jorku prognozuje się temperatury od 0 do -8 stopni Celsjusza oraz opady śniegu na poziomie 5-10 cm. W północnej części stanu możliwe są większe opady.

Możliwe śnieżyce

Chicago, znajdujące się w strefie oddziaływania zimnego wiatru znad jeziora Michigan, narażone jest na gwałtowne śnieżyce, ograniczoną widzialność i temperaturę znacznie poniżej zera.

W stanach Wielkich Równin i na Środkowym Zachodzie arktyczne powietrze spowoduje szybki spadek temperatur i mróz, co zwiększa ryzyko oblodzeń i utrudnień komunikacyjnych. Nawet regiony, w których nie będzie dużych opadów śniegu, odczują wpływ zimnego frontu, który już doprowadził do spadku temperatury poniżej średniej dla wielu obszarów USA.

Według synoptyków, najintensywniejsza faza ochłodzenia potrwa krótko, ale połączenie śniegu, wiatru i nagłego spadku temperatur stworzy trudne warunki dla mieszkańców od rejonu Wielkich Jezior po północny wschód USA. Dla wielu mieszkańców USA - zwłaszcza w Nowym Jorku i Chicago, gdzie szczególnie liczna jest Polonia - oznacza to początek zimy w wyjątkowo surowej, arktycznej odsłonie.

Powodzie w Boliwii
Zawalony most, zniszczone domy. Kilkadziesiąt zaginionych
Po ulewnych opadach rzeka Nooksack porwała dom w mieście Deming w stanie Waszyngton
Dom płynął środkiem rzeki
Piorun
Burze z piorunami nie dają im spokoju. Nie żyje 14 osób

Zmiana na horyzoncie

Taka pogoda nie potrwa jednak zbyt długo. Na horyzoncie widać zmianę.

- Jeśli to może być pocieszeniem, fala mrozów minie szybko, a najgorsze warunki pogodowe potrwają nieco ponad 24 godziny - powiedział Brett Anderson, starszy meteorolog z portalu AccuWeather. - W przyszłym tygodniu w większości środkowej i wschodniej części Stanów Zjednoczonych spodziewane jest znaczne ocieplenie - dodał.

Autorka/Autor: dd

Źródło: PAP, NBC News, AccuWeather

Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com

