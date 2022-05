Tylko jedzą i opalają się na molo. Uchatki na urlopie w Sacramento

"To urocze, że tak sobie odpoczywają"

Jak twierdzą mieszkańcy miasta, po raz pierwszy widzieli oni aż tyle uchatek w jednym miejscu. Obserwująca ich poczynania Courtney Clyde opowiada, że do tej pory "zwierzaki co najwyżej wychylały z wody czubek głowy lub ogona, a to naprawdę urocze, że zdecydowały się wyjść na ląd i odpocząć".