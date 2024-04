Aż poderwało go z kanapy. "Też to czuliście?"

Trzęsienie ziemi, do którego doszło w piątek na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, zaskoczyło wielu mieszkańców regionu. W Nowym Jorku najczęściej zadawanym pytaniem było: "też to czuliście?". W sąsiednim New Jersey wstrząsy wytrąciły z równowagi wielu mieszkańców podczas ich zwykłych aktywności.

Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 4,8 doszło w piątek rano czasu lokalnego. Epicentrum znajdowało się w centralnej części stanu New Jersey, ale odczuli je mieszkańcy wybrzeża na niemal 600-kilometrowym odcinku od Baltimore do Bostonu, w tym Nowojorczycy. Jak przekazała gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul, było to "jedno z największych trzęsień ziemi na wschodnim wybrzeżu w ostatnim stuleciu".