Świat Zabrakło prądu, więc nie zawyły syreny. Żywioł był niszczycielski Agnieszka Stradecka |

Tornada przeszły w nocy z czwartku na piątek nad stanem Oklahoma Źródło: Reuters

W nocy z czwartku na piątek w północnej Oklahomie obowiązywały ostrzeżenia przed silnymi burzami. Prognozowane były porywiste podmuchy wiatru i opady gradu o wielkości piłek golfowych. W czwartek wieczorem Narodowa Służba Pogodowa (NWS) wydała także ostrzeżenia o możliwości wystąpienia tornad.

Tornado w Oklahomie. Co najmniej dziesięciu rannych

Jak podały lokalne media, najsilniejsza trąba powietrzna przeszła nad miastem Enid. Tornado wirowało przez około 40 minut. Silny wiatr całkowicie zniszczył kilka domów w dzielnicy Grayridge i spowodował poważne straty w wojskowej bazie lotniczej Vance Air Force Base. Uszkodzenia zanotowano także w sąsiednich miejscowościach.

"Apelujemy, aby mieszkańcy trzymali się z dala od Grayridge. Niezwykle ważne jest, aby drogi pozostały przejezdne, tak aby służby ratownicze, ekipy medyczne i ciężki sprzęt mogły jak najszybciej dotrzeć do dotkniętych miejsc" - przekazały władze Enid w mediach społecznościowych.

Przedstawiciele służb ratowniczych w Enid poinformowali, że 10 osób odniosło obrażenia wskutek przejścia tornada. Do godziny 23 nie odnotowano ofiar śmiertelnych, ale działania poszukiwawczo-ratownicze nie ustają. W graniczącej z Enid miejscowości Waukomis z powodu zniszczeń spowodowanych przez tornado odwołano w piątek zajęcia szkolne.

Niebezpieczeństwo nie mija

Według danych NWS, kolejne tornado zanotowano w miejscowości Braman w hrabstwie Kay. Jej władze poinformowały w mediach społecznościowych, że przed dotarciem tornada burza spowodowała przerwy w dostawach prądu. Z tego powodu mieszkańcy miejscowości nie zostali poinformowani o niebezpieczeństwie za pomocą syren alarmowych.

Lokalne media ostrzegły, że w nadchodzący weekend w stanie Oklahoma spodziewane są kolejne burze, które mogą przynieść grad o dużych rozmiarach, niszczycielskie podmuchy oraz ryzyko wystąpienia tornad.