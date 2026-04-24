Świat

Zabrakło prądu, więc nie zawyły syreny. Żywioł był niszczycielski

Jedno z tornad, które pojawiły się nad Oklahomą w nocy
Tornada przeszły w nocy z czwartku na piątek nad stanem Oklahoma
Tornado spowodowało poważne zniszczenia w mieście Enid w stanie Oklahoma. Co najmniej dziesięć osób odniosło obrażenia. Silny wiatr zniszczył także budynki w pobliskiej bazie wojskowej.

W nocy z czwartku na piątek w północnej Oklahomie obowiązywały ostrzeżenia przed silnymi burzami. Prognozowane były porywiste podmuchy wiatru i opady gradu o wielkości piłek golfowych. W czwartek wieczorem Narodowa Służba Pogodowa (NWS) wydała także ostrzeżenia o możliwości wystąpienia tornad.

Tornado w Oklahomie. Co najmniej dziesięciu rannych

Jak podały lokalne media, najsilniejsza trąba powietrzna przeszła nad miastem Enid. Tornado wirowało przez około 40 minut. Silny wiatr całkowicie zniszczył kilka domów w dzielnicy Grayridge i spowodował poważne straty w wojskowej bazie lotniczej Vance Air Force Base. Uszkodzenia zanotowano także w sąsiednich miejscowościach.

"Apelujemy, aby mieszkańcy trzymali się z dala od Grayridge. Niezwykle ważne jest, aby drogi pozostały przejezdne, tak aby służby ratownicze, ekipy medyczne i ciężki sprzęt mogły jak najszybciej dotrzeć do dotkniętych miejsc" - przekazały władze Enid w mediach społecznościowych.

Przedstawiciele służb ratowniczych w Enid poinformowali, że 10 osób odniosło obrażenia wskutek przejścia tornada. Do godziny 23 nie odnotowano ofiar śmiertelnych, ale działania poszukiwawczo-ratownicze nie ustają. W graniczącej z Enid miejscowości Waukomis z powodu zniszczeń spowodowanych przez tornado odwołano w piątek zajęcia szkolne.

Niebezpieczeństwo nie mija

Według danych NWS, kolejne tornado zanotowano w miejscowości Braman w hrabstwie Kay. Jej władze poinformowały w mediach społecznościowych, że przed dotarciem tornada burza spowodowała przerwy w dostawach prądu. Z tego powodu mieszkańcy miejscowości nie zostali poinformowani o niebezpieczeństwie za pomocą syren alarmowych.

Lokalne media ostrzegły, że w nadchodzący weekend w stanie Oklahoma spodziewane są kolejne burze, które mogą przynieść grad o dużych rozmiarach, niszczycielskie podmuchy oraz ryzyko wystąpienia tornad.

Źródło: Reuters, KOSU, The Oklahoman

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Lokalizacja piątkowego trzęsienia ziemi na Krecie
Trzęsienie ziemi na wyspie lubianej przez Polaków
Świat
Silny wiatr
Będzie mocniej wiało
Prognoza
Mogadiszu, stolicę Somalii, nawiedziły powodzie
Woda zalewała ulice, wiatr zrywał dachy
Świat
Sonda Voyager 1
Jest 25 miliardów kilometrów od Ziemi, NASA próbuje przedłużyć jej misję
Nauka
Wilk, wilki, Włochy
Znaleźli kilkanaście martwych wilków. Mogły zostać otrute
Świat
Przymrozki
Nocą lokalnie pojawią się przymrozki
Prognoza
Bocian w gnieździe
Usłyszał strzał i zobaczył, jak bocian upada w gnieździe
Świat
Wiosna, śnieg, deszcz ze śniegiem
Czeka nas zimny prysznic. Jak bardzo spadnie temperatura
Prognoza
AdobeStock_1795816872
Pogoda dla Kazimierza Dolnego. Czy w sobotę aura będzie nam sprzyjać
Prognoza
Rekin
"To była szalona walka, najdziwniejszy moment w moim życiu"
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Ataki niedźwiedzi w Japonii. Pysk znalazł się "tuż przy jego twarzy"
Świat
AdobeStock_439251456
Kiełkują szybciej, gdy "słyszą" deszcz
Nauka
Susza, sucha gleba
Tu jest ekstremalnie sucho. Niepokojące dane
Polska
Pożar
Płomienie zagrażają domom. Nakaz ewakuacji dla setek mieszkańców
Świat
Niedźwiedź
Niedźwiedź ukradł chipsy z tarasu. Wszystko nagrała kamera
Świat
Przymrozek
Mróz w Polsce. Ostrzeżenia na południu kraju
Prognoza
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Dzień pod znakiem chmur, miejscami silniej powieje
Prognoza
Łososie atlantyckie (Salmo salar)
Zbadali, jak woda zanieczyszczona tym narkotykiem zmienia łososie
Nauka
Silny wiatr w nocy
Nocą może silnie powiać, w dzień do 17 stopni
Prognoza
Niepełnosprawny nestor kea o imieniu Bruce
Stracił część dzioba, został samcem alfa
Ciekawostki
30 min
pc
Kto jest dziś bliżej księżycowego celu - Elon Musk czy Jeff Bezos?
KIJEK W KOSMOSIE
W Hiszpanii spadło tyle gradu
W kilka minut wiosna zmieniła się w zimę. Wprowadzono alarmy
Świat
Lekki śnieg, wiosna
Szykuje się załamanie pogody. Powróci chłód
Prognoza
Księżyc
Wyjątkowe zjawisko, którego "nie możecie przegapić"
Ciekawostki
Pogoda na majówkę
Amerykanie i Europejczycy są zgodni, jaki może być maj. Co z majówką?
Arleta Unton-Pyziołek
Upał, słońce
Dzień Ziemi. Dlaczego walka z "betonozą" jest tak ważna?
Nauka
Timmy
Chcą nakarmić Timmy'ego makrelami. Trwa walka o życie wieloryba
Świat
Nocny przymrozek
Cała Polska objęta ostrzeżeniami
Polska
Wiosna się rozkręca
W ciągu dnia pojawi się więcej chmur
Prognoza
Służby złapały uśpionego niedźwiedzia
Wszedł na drzewo, policja wstrzymała ruch
Ciekawostki
