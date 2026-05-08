Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kilkaset zniszczonych budynków, wielu rannych. "Módlmy się za Missisipi"

|
Zniszczenie po przejściu tornada w Missisipi
Zniszczenie po przejściu tornada w Missisipi
Źródło: Reuters
Kilkunastu rannych i ponad 400 zniszczonych budynków - to skutki serii tornad, jaka nawiedziła amerykański stan Missisipi. O przerażającej sile żywiołu mówili mieszkańcy dotkniętych terenów. Na miejscu trwa obecnie szacowanie strat.

W środę północne regiony stanu Missisipi nawiedziła fala burz, które przeszły w co najmniej trzy tornada. W wyniku żywiołu łącznie w pięciu hrabstwach zostało zniszczonych ponad 400 domów. Lokalne władze poinformowały także o 17 rannych osobach.

"Módlmy się za Missisipi"

Przerażającą siłę żywiołu opisują ocaleni mieszkańcy. Jedno z tornad przeszło w pobliżu miasta Purvis, gdzie znajduje się kościół baptystyczny Coaltown. W trakcie burzy wiele osób chowało się tam i modliło o ocalenie. Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc zostało pole kempingowe w miejscowości Bogue Chitto, na terenach wiejskich hrabstwa Lincoln. Lokalne władze poinformowały o dziesiątkach zrównanych z ziemią domach i kilkunastu rannych.

- Przyczepa jest w kawałkach, ale udało nam się wydostać - mówi jedna z ocalałych.

Zniszczeniu uległy także zwykłe domy, które pod naporem wiatru rozpadały się. - To był jeden z najstraszniejszych momentów w moim życiu. Modliliśmy się z córką - mówi Dmell Burnes, który cudem przeżył wraz ze swoją 11-letnią córką.

Porozrzucane szczątki domów zablokowały autostradę międzystanową nr 55 oraz wiele lokalnych dróg w hrabstwie Lincoln. Obecnie w miejscach dotkniętych przez żywioł trwa wielkie sprzątanie i szacowanie strat. Lokalne władze zapewniły wsparcie poszkodowanym.

"Módlmy się za Missisipi" - napisał w mediach społecznościowych gubernator stanu Tate Reeves.

Źródło: AP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
USAtornado
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Przymrozek
Powrócą przymrozki i burze. Prognoza IMGW
Polska
Deszcz, parasol
Tutaj warto zabrać ze sobą parasol
Prognoza
noc burza piorun pioruny chmury pogoda
Gdzie jest burza? Wciąż grzmi w części kraju
Polska
Burza, noc, piorun, niebo
Alarmy przed burzami. Miejscami będą ważne niemal do wschodu słońca
Polska
Ulewa, intensywne opady deszczu, noc
Tutaj nocą spadnie najwięcej deszczu
Prognoza
Aligatory walczyły na tarasie mieszkanki Florydy
Myślała, że to włamywacze. Prawda okazała się bardziej przerażająca
Świat
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Potężne gradobicia w kilku województwach. Zdjęcia i nagrania
Polska
Deszcz, deszczowa aura
Wiry niżowe przerwą suchą i złą passę. Co nas czeka
Prognoza
Pożar w Puszczy Solskiej
Czy w Puszczy Solskiej spadnie deszcz? Prognoza
Prognoza
Kolorado nawiedziła majowa śnieżyca
W kalendarzu maj, a za oknem śnieżyca
Świat
Wyschnięte tereny podmokłe w lesie niedaleko Pomiechówka (woj. mazowieckie), maj 2026
Znany scenariusz w nieznanej skali. Kluczowy magazyn wody "jest prawie pusty"
Arleta Unton-Pyziołek
Wysuszone jezioro Velence
Poziom wody jest bardzo niski. Niewiele brakuje do pobicia rekordu
Świat
Deszcz, ulewa
Tak będzie wędrować strefa opadów. Mapa i radar
Prognoza
Deszcz, deszczowo, wiosna
Deszcz, burze i niekorzystny biomet
Prognoza
Burza, pioruny, noc
Gdzie jest burza? Miejscami mocno pada
Polska
deszcz, ulewa, noc
Nocna wędrówka strefy opadów. Tu popada i zagrzmi
Prognoza
Góry Lefka Ori
Odkryli na Krecie, nazwali na cześć papieża
Nauka
Burze
Nadchodzą dynamiczne zjawiska. Burze przetoczą się nad krajem
Prognoza
Orki najmniejsze utknęły na plaży
Utknęły na plaży blisko rekordowo długiego mostu
Świat
Wzburzony Bałtyk (zdjęcie poglądowe)
Niebezpieczne warunki na Bałtyku. IMGW ostrzega
Polska
Pożar lasu na Lubelszczyźnie
Alert RCB dla kolejnego województwa. "Zachowaj ostrożność"
Polska
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Zakaz wstępu do parku narodowego. Panuje "bezprecedensowa" susza
Polska
Nad Polską przechodzi front z opadami deszczu
Tak opady będą szły przez Polskę. Mapa i radar
Polska
Wiosenny poranek
Prawie 20 stopni Celsjusza o poranku. Gdzie było najcieplej
Polska
2002 XV93 i jego atmosfera podświetlane przez przechodzącą za nim gwiazdę - wizja artystyczna
Obserwowali krańce Układu Słonecznego. Znaleźli coś, czego nie powinno tam być
Nauka
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Pogoda strażakom nie pomoże. "To są bardzo złe informacje"
Pogoda
Burze, intensywne opady deszczu
Mocno popada i zagrzmi
Prognoza
Burza w Białymstoku
Burzowy wtorek. Miejscami sypnęło gradem
Polska
Deszcz, noc, opady
Nocą będzie padać i się błyskać
Prognoza
Pies
"Zaczął szczekać i zasygnalizował nam, że coś jest w rzece"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom