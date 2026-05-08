Świat Kilkaset zniszczonych budynków, wielu rannych. "Módlmy się za Missisipi" Franciszek Wajdzik |

Zniszczenie po przejściu tornada w Missisipi Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę północne regiony stanu Missisipi nawiedziła fala burz, które przeszły w co najmniej trzy tornada. W wyniku żywiołu łącznie w pięciu hrabstwach zostało zniszczonych ponad 400 domów. Lokalne władze poinformowały także o 17 rannych osobach.

I want to provide an update on the storm that impacted Mississippi last night.



As of now, 17 injuries have been reported. Initial damage assessments indicate:



-275 homes and 50 apartment units are damaged or inaccessible in Lamar County. 30 roads are closed due to debris. The… — Governor Tate Reeves (@tatereeves) May 7, 2026 Rozwiń

"Módlmy się za Missisipi"

Przerażającą siłę żywiołu opisują ocaleni mieszkańcy. Jedno z tornad przeszło w pobliżu miasta Purvis, gdzie znajduje się kościół baptystyczny Coaltown. W trakcie burzy wiele osób chowało się tam i modliło o ocalenie. Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc zostało pole kempingowe w miejscowości Bogue Chitto, na terenach wiejskich hrabstwa Lincoln. Lokalne władze poinformowały o dziesiątkach zrównanych z ziemią domach i kilkunastu rannych.

- Przyczepa jest w kawałkach, ale udało nam się wydostać - mówi jedna z ocalałych.

Zniszczeniu uległy także zwykłe domy, które pod naporem wiatru rozpadały się. - To był jeden z najstraszniejszych momentów w moim życiu. Modliliśmy się z córką - mówi Dmell Burnes, który cudem przeżył wraz ze swoją 11-letnią córką.

Porozrzucane szczątki domów zablokowały autostradę międzystanową nr 55 oraz wiele lokalnych dróg w hrabstwie Lincoln. Obecnie w miejscach dotkniętych przez żywioł trwa wielkie sprzątanie i szacowanie strat. Lokalne władze zapewniły wsparcie poszkodowanym.

"Módlmy się za Missisipi" - napisał w mediach społecznościowych gubernator stanu Tate Reeves.