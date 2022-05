Tornado w Andover w stanie Kansas. Staje się większe i silniejsze, przetacza się koło budynku ratusza. Nagranie

Seria tornad przeszła przez stany Kansas i Nebraska 29 kwietnia. To, które widać na udostępnionym właśnie nagraniu, uformowało się w pobliżu miasta Wichita w hrabstwie Sedgewick, a następnie dotarło do Andover w hrabstwie Butler. Zgodnie z wstępnymi ocenami siłę tornada sklasyfikowano jako EF-3. Oznacza to wiatr o prędkości 219-266 kilometrów na godzinę.