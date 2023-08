Tornado uderzyło w samochód. "Zniosło mnie na sąsiedni pas, byłem przerażony"

Niszczycielskie tornado przetoczyło się w piątek 18.08 przez amerykański stan Rhode Island. To, jak było potężne, uchwyciły kamery pojazdu należącego do jednego z mieszkańców tego stanu.

- To było niezłe zamieszanie, najtrudniejszy dojazd do pracy w moim życiu - opowiadał Randy Williams, autor nagrania. - Tornado uderzyło w tył mojego samochodu tak mocno, że zniosło mnie na sąsiedni pas. Naprawdę byłem przerażony. To było mocne doświadczenie - dodał.