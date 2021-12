USA, Mayfield w stanie Kentucky. Kot Madix przeżył dziewięć dni pod gruzami budynku po przejściu tornada

Kot Madix przetrwał w gruzach budynku w Mayfield

- Gdy stałem na gruzach budynku zdawało mi się, że usłyszałem "miau" i choć myślałem, że to jakieś omamy, zawołałem mojego kota po imieniu, po czym znów usłyszałem miauczenie - relacjonował Sonny "Hoot" Gibson . Dźwięki dochodziły spod zawalonego budynku. W Gibsonie zrodziła się nadzieja, że to jego biurowy kot Madix, czarny z żółtymi oczami, którego nie widział od czasu zawalenia się budynku. Madix był ulubieńcem klientów jego wypożyczalni samochodów.

Gibson wraz z kilkoma osobami przeszukali gruzowisko i rzeczywiście, okazało się, że to Madix przetrwał w dziurze pod budynkiem.

- To było niesamowite uczucie, znowu mieć go w ramionach, powiedział Gibson.

Tornada w Kentucky

- Nie mam pojęcia, jak cokolwiek czy ktokolwiek mógł przetrwać samo tornado, a co dopiero zniszczenie, jakie ono ze sobą niosło - komentował właściciel. - Jeżeli koty mają dziewięć żyć, Madix wykorzystał pewnie osiem z nich, by przetrwać te dziewięć dni pod gruzami - powiedział.

Dodał, że historia kota, która zyskała niezwykłą popularność w mieście, dała mieszkańcom zastrzyk pozytywnych emocji. - To błogosławieństwo dla ludzi, gdy mogą uświadomić sobie, jak wielkie rzeczy mogą wyniknąć ze strasznych sytuacji. Jeśli to podniesie na duchu choć jedną osobę, to znaczy, że Madix spełnił swój cel na tej planecie - podkreślił.