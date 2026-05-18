Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wybite szyby w oknach, zerwane dachy. To dopiero początek niebezpiecznej aury

|
Zniszczenia po burzy w Dakocie Południowej
Tornado w pobliżu wsi Palmer w Nebrasce
Źródło wideo: @FutilityUcat/X/2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Przez środkowe Stany Zjednoczone przechodzi niebezpieczny układ frontów pogodowych. W niedzielę silne burze i tornada uszkodziły domy w kilku stanach. Według synoptyków w nowym tygodniu aura ma być jeszcze groźniejsza.

W niedzielę przez Wielkie Równiny oraz część Środkowego Zachodu USA przeszły gwałtowne burze. Spowodowały poważne zniszczenia od Nebraski i Dakoty Południowej po Iowa i Minnesotę.

Tornada uszkadzały domy

Miejscami rozwinęły się tornada. Trąba pojawiła się w mieście Ashland, uszkadzając trzy domy. Z jednego z nich zerwała dach i wybiła szyby w oknach. Chwilę potem nadszedł ulewny deszcz, który doprowadził do zalania budynku. Na szczęście podczas ataku żywiołu w domu nikogo nie było.

Klatka kluczowa-437575
Zniszczenia po tornadzie w Ashland w Nebrasce
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Późnym popołudniem tornado pojawiło się także na północ od miasta Grand Island. Jak podała stacja telewizyjna WOWT, w pobliskiej wsi St. Libory żywioł poważnie uszkodził dwa domy. Nie było informacji o zabitych ani rannych. Szalejące tornado w okolicach wsi Palmer zarejestrował przejeżdżający nieopodal kierowca.

Klatka kluczowa-437549
Tornado w pobliżu wsi Palmer w Nebrasce
Źródło: @FutilityUcat/X/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Na wschodzie Nebraski, w Omaha, stolicy stanu, w wyniku groźnej aury w niedzielę wieczorem około ośmiu tysięcy osób pozostawało bez prądu. Około tysiąca osób straciło dostęp do energii elektrycznej w mieście Council Bluffs w stanie Iowa, leżącym po drugiej stronie rzeki Missouri. W poniedziałek rano miejscowego czasu służby usunęły większość awarii.

Ma być jeszcze groźniej

Synoptycy nie mają najlepszych wieści dla mieszkańców środkowych stanów USA - nowy tydzień ma przynieść jeszcze groźniejszą aurę. Amerykańskie Storm Prediction Center wydało dla części Kansas i Nebraski rzadki alert czwartego stopnia w pięciostopniowej skali zagrożenia. Stacja CNN podkreśliła, że możliwe jest formowanie się tornad o sile EF2 (z wiatrem o prędkości od 138 do 178 kilometrów na godzinę), a nawet silniejszych.

Według Fox Weather burze mogą wielokrotnie przechodzić nad tymi samymi terenami w Nebrasce, Kansas, Iowa i Missouri, przynosząc opady sięgające miejscami od 50 do 100 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie ulewy mogą doprowadzić do powodzi błyskawicznych. Zdaniem synoptyków groźny układ frontów pogodowych może utrzymać się co najmniej do wtorku.

Burza pyłowa zmiotła dachy. "Wszystko wystrzeliło w powietrze"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Burza pyłowa zmiotła dachy. "Wszystko wystrzeliło w powietrze"

Źródło: WOWT, FoxWeather, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
1 godz 7 min
pc
"To nie zawsze byli dobrzy ludzie"
Piotr Jacoń
48 min
pc
Religa torował drogę, Zembala murował cegiełki
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
burzetornadoUSA
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Lodowiec Thwaitesa
Lód Antarktydy topi się szybciej, niż sądzono. Naukowcy odkryli, dlaczego
Nauka
Zbigniew Ziobro
Ziobro w USA. "Ośmiesza nie tylko siebie"
KAWA NA ŁAWĘ
Imigrant kontra państwo. "Żąda pieniędzy" albo "pozywa". Co to za historia
FAŁSZ"Ma dużo dzieci", "chce więcej pieniędzy". A wielu w to wierzy
Zuzanna Karczewska
13-latek prawdopodobnie utonął
Tragedia nad jeziorem, nie żyje 13-latek. Nowe informacje
TVN24
Kobieta zatrzymana przez policję
Porzucili psy w lesie z powodu przeprowadzki
WARSZAWA
shutterstock_2486131245
Prawo o najmie turystycznym wchodzi w życie. Polska nie jest gotowa
BIZNES
Akcja poszukiwawcza zaginionych włoskich nurków
Dramat w podwodnym raju. Trwają poszukiwania ofiar
TVN24
Włodzimierz Czarzasty i Kamil Wnuk
Do posła podchodzi marszałek. "Ty masz jakieś problemy ze mną?"
W KULUARACH
Ukraina. Rosja przeprowadziła atak na obwód dniepropietrowski
Zmasowany atak na Ukrainę. Jeden zabity, kilkadziesiąt osób rannych
TVN24
ropa
Znikają rekordowo szybko. Grozi nam poziom krytyczny
BIZNES
12 1245 kaczynski-0002
Historia odwołanej konferencji Kaczyńskiego. "Niecodzienna sytuacja"
W KULUARACH
Katastrofa na pokazie lotniczym w USA
Katastrofa na pokazie lotniczym. Rozbiły się dwa samoloty
TVN24
Peter Magyar o porządkach po poprzedniej władzy
Złocony sufit. Magyar wzywa do rezygnacji
TVN24
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni
Andrij Jermak
Były szef kancelarii ukraińskiego prezydenta wyszedł za kaucją
TVN24
Donald Trump
Trump: niech lepiej się ruszą, bo nic z nich nie zostanie
TVN24
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Strach minął, sprzedaż ruszyła. "Jesteśmy najszybciej rozwijającym się rynkiem"
BIZNES
Policja poszukuje zaginionego 13-latka
Szukają zaginionego 13-latka
TVN24
Zdarzenie na Placu Szembeka
Wbił się samochodem w barierki przy przystanku. Wydmuchał 1,5 promila
WARSZAWA
Zwycięska koncepcja na zagospodarowanie dawnej mleczarni w Piasecznie
W PRL produkowano tam sery i masło. Nowe życie zrujnowanej mleczarni
WARSZAWA
pap_20220407_0D7 (1)
"Mogę panu jasno potwierdzić...". Ścigaj o sytuacji w PiS
ROZMOWA PIASECKIEGO
Sokoły
Sokoły zaciekle broniły swoich piskląt. Nagranie
Świat
Żołnierze USA w Polsce
Kongresmen o "obrzydliwej" decyzji. W Polsce to kolejny zapalnik konfliktu
FAKTY
Burza, burze
Gdzie jest burza? Grzmi i obficie pada w części kraju
Prognoza
imageTitle
Lewandowski zaskoczony. Zarobił miliony, a "pójdzie boso"
EUROSPORT
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
Policja zmieniła status zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów
WARSZAWA
kury klatki shutterstock_214999471
Chiński drób zalewa Europę. Polscy producenci pod presją
BIZNES
19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa
Ceny ropy w górę po atakach na elektrownię atomową
BIZNES
emeryt senior starosc shutterstock_1977447137
Praca do 60. roku życia? Polacy zabrali głos
BIZNES
Marcin Matczak
Matczak: jako naród nie możemy tego akceptować
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom