Świat

Jest nowy bilans ofiar niszczycielskiego żywiołu

|
Zniszczenia w Union City
Tornado w Union City
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Gwałtowne burze i tornada przetoczyły się przez środkową część Stanów Zjednoczonych. Żywioł powalał drzewa i uszkadzał domy. Osiem osób zginęło, są też ranni.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Piątek i czwartek przyniosły niebezpieczną aurę od Michigan aż po północny Teksas. Przez regiony te przeszły burze, którym towarzyszył silny wiatr. Pojawiły się też tornada. Amerykańska Krajowa Służba Pogodowa (NWS) wydała ostrzeżenia.

Ofiary śmiertelne w stanie Michigan

Szeryf hrabstwa Branch położonego w stanie Michigan poinformował, że w wyniku uderzenia tornada w miasto Union Lake zginęły trzy osoby. Dodał też, że co najmniej 12 osób zostało rannych, z czego trzy trafiły do ​​szpitala z poważnymi obrażeniami. Towarzyszący żywiołowi silny wiatr uszkodził wiele budynków, powalił też drzewa - poinformowały lokalne władze.

"Mamy zerwane linie energetyczne i uszkodzone słupy oraz transformatory. Północne wybrzeże Union Lake doznało największych zniszczeń" - czytamy we wpisie na oficjalnej stronie Union City na Facebooku, w którym poinformowano, że naprawa szkód może potrwać kilka dni.

Na poniższym nagraniu widać, jak potężny wir powietrza podnosi różne przedmioty w mieście Union City.

Klatka kluczowa-273291
Tornado w Union City
Źródło: CNN
Robili zakupy, nagle zapanował chaos. Nagranie
Robili zakupy, nagle zapanował chaos. Nagranie

Tornado przetoczyło się w piątek późnym popołudniem także przez hrabstwo Cass. Tam odnotowano czwartą ofiarę śmiertelną, a kilka osób zostało rannych. W regionie wprowadzony stan wyjątkowy. Żywioł powalił drzewa i poważnie uszkodził domy w rejonie Edwardsburga.

"Wiele dużych konstrukcji, w tym domy i stodoły, zostały mocno uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych" - czytamy w oświadczeniu na stronie internetowej hrabstwa Cass. Lokalne władze poinformowały, że przerwy w dostawie prądu dotknęły setki osób.

Wirujący lej pojawił się także w mieście Three Rivers położonym w hrabstwie St. Joseph.

Klatka kluczowa-273328
Tornado uderzyło w Three Rivers
Źródło: CNN

Ofiary śmiertelne w Oklahomie

W piątek w wyniku gwałtownej aury w mieście Beggs w stanie Oklahoma zginęły dwie osoby - poinformowało w sobotę biuro szeryfa hrabstwa Okmulgee. Dzień wcześniej potężne tornado pojawiło się w okolicach miasta Fairview i przyczyniło się do śmierci matki i córki, które jechały samochodem.

- Jesteśmy zdecydowani pomóc w działaniach naprawczych - powiedział gubernator Oklahomy Kevin Stitt podczas spotkania z burmistrzem Tulsy Monroe Nicholsem i burmistrzem Beggs Rogerem Merrillem 

Apel, by szukać schronienia

Władze regionu graniczącego ze stanem Indiana ostrzegły w piątek mieszkańców, by "natychmiast szukali schronienia" po doniesieniach o możliwym tornadzie i wietrze przekraczającym prędkość 96 kilometrów na godzinę. "Mieszkańcy powinni przygotować się na przerwy w dostawie prądu, zamknięte drogi i dzielnice oraz zakłócenia w łączności komórkowej i internetowej" - ostrzegał komunikat lokalnego biura szeryfa.

Niebezpieczny układ burzowy

Jak wyjaśnił cytowany przez agencję informacyjną Associated Press meteorolog David Roth z centrum prognoz w stanie Maryland, warunki do powstania tornada stworzył układ pogodowy, który zaciągnął wilgotne powietrze znad Zatoki Meksykańskiej, które zderzyło się z chłodniejszym powietrzem nad rejonem Wielkich Jezior.

Synoptycy ostrzegają, że burzowy układ może przynieść w kolejnych dniach także wyjątkowo wysoką temperaturę jak na tę porę roku w części południowych i środkowych Stanów Zjednoczonych, nawet o 11 do 17 stopni Celsjusza powyżej normy sezonowej.

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: Reuters, PAP, abcnews.com, wctv.tv

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Tagi:
USAtornado
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
