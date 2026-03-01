Szympans rzucił się na szybę w zoo. Mogli go sprowokować zwiedzający

Do zdarzenia doszło w czwartek 26 lutego w Memphis Zoo w stanie Tennessee. W pewnym momencie szympans karłowaty (znany także jako bonobo) rzucił się na szybę i uszkodził ją. W oświadczeniu zoo zasugerowało, że zachowanie małpy mogło zostać sprowokowane przez zwiedzających.
"Niewłaściwie zachowanie prowadzi nie tylko do zniszczenia mienia. Ma także poważne konsekwencje dla codziennego życia i dobrostanu zwierząt, dlatego tak ważne jest zachowanie szacunku [wobec nich - red.]" - napisało zoo.
Apel o odpowiednie zachowanie
Ogród zoologiczny poinformował, że w zdarzeniu nie ucierpieli ani ludzie, ani zwierzęta, a bariera - wykonana z wielu warstw szkła - nie została przerwana. Z racji tego, że materiał, z którego została wykonana szyba, wykonywany jest na specjalne zamówienie, ekspozycja będzie zamknięta przez jakiś czas.
Ponadto zoo dodało w oświadczeniu, że w okresie naprawy szympansy będą miały ograniczony dostęp do części swojego zewnętrznego wybiegu, co bezpośrednio przełoży się na ich możliwość pełnego korzystania z przeznaczonej im przestrzeni. Na koniec poprosiło zwiedzających o odpowiednie zachowanie.
"Jesteśmy otwarci na rodziny i gości w każdym wieku, ale prosimy wszystkich o zachowanie szacunku podczas zwiedzania wystaw. Oznacza to, że nie wolno uderzać w szybę, krzyczeć na zwierzęta, drażnić ich ani tłoczyć się przy barierkach" - napisał ogród.
Opracował Krzysztof Posytek
Źródło: NBC News
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock