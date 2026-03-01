Logo TVN24
Świat

Szympans rzucił się na szybę w zoo. Mogli go sprowokować zwiedzający

Szympans karłowaty (bonobo)
Małpy uciekły z laboratorium
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2024
Szympans karłowaty z amerykańskiego zoo uszkodził szybę wybiegu, rzucając się na nią. Ogród zoologiczny twierdzi, że zwierzę mogło zostać sprowokowane przez zwiedzających i zaapelowało o odpowiednie zachowanie podczas wizyt.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Do zdarzenia doszło w czwartek 26 lutego w Memphis Zoo w stanie Tennessee. W pewnym momencie szympans karłowaty (znany także jako bonobo) rzucił się na szybę i uszkodził ją. W oświadczeniu zoo zasugerowało, że zachowanie małpy mogło zostać sprowokowane przez zwiedzających.

"Niewłaściwie zachowanie prowadzi nie tylko do zniszczenia mienia. Ma także poważne konsekwencje dla codziennego życia i dobrostanu zwierząt, dlatego tak ważne jest zachowanie szacunku [wobec nich - red.]" - napisało zoo.

Apel o odpowiednie zachowanie

Ogród zoologiczny poinformował, że w zdarzeniu nie ucierpieli ani ludzie, ani zwierzęta, a bariera - wykonana z wielu warstw szkła - nie została przerwana. Z racji tego, że materiał, z którego została wykonana szyba, wykonywany jest na specjalne zamówienie, ekspozycja będzie zamknięta przez jakiś czas.

Ponadto zoo dodało w oświadczeniu, że w okresie naprawy szympansy będą miały ograniczony dostęp do części swojego zewnętrznego wybiegu, co bezpośrednio przełoży się na ich możliwość pełnego korzystania z przeznaczonej im przestrzeni. Na koniec poprosiło zwiedzających o odpowiednie zachowanie.

"Jesteśmy otwarci na rodziny i gości w każdym wieku, ale prosimy wszystkich o zachowanie szacunku podczas zwiedzania wystaw. Oznacza to, że nie wolno uderzać w szybę, krzyczeć na zwierzęta, drażnić ich ani tłoczyć się przy barierkach" - napisał ogród.

Para bielików straciła jaja przez kruki. Miesiąc później nadeszła radosna nowina
Para bielików straciła jaja przez kruki. Miesiąc później nadeszła radosna nowina

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: NBC News

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

USAzwierzętaZoo
