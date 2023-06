Zmarł 6-latek porażony piorunem. Walczył o życie ponad miesiąc

"Piorun pojawił się nagle, bez ostrzeżenia"

Do porażenia chłopca piorunem doszło 15 maja w Valley Mills w Teksasie. 34-letni Matthew Boggs szedł z przystanku autobusu szkolnego do domu z synami: 6-letnim Graysonem i 11-letnim Elijahem. W pewnym momencie, gdy znajdowali się już na podjeździe swojego domu, poraził ich piorun . Starszemu z dzieci nic się nie stało, bo poszedł inną stroną alejki. 34-latka nie udało się uratować, a jego młodszy syn walczył o życie pięć tygodni w szpitalu dziecięcym w mieście Temple.

Jak chronić się przed uderzeniami pioruna?

Aby uchronić się przed porażeniem na otwartej przestrzeni, trzeba unikać miejsc, gdzie piorun uderza najczęściej, a są to wysokie konstrukcje, drzewa, sieci elektryczne. Powinniśmy trzymać się z daleka od konstrukcji typu słup czy maszt (minimalna odległość jest równa wysokości obiektu), unikać otwartych przestrzeni, wzgórz, granicy lasu (lepiej wejść do środka), nie zbliżać się do samotnych drzew czy do ich małych grup. Nie można też wchodzić do wody. Niebezpieczne są metalowe konstrukcje (np. ogrodzenia, bramy, balustrady), nie wolno również trzymać w rękach metalowych przedmiotów. W czasie burzy nie należy biegać, bo kiedy uderzy blisko nas piorun, narażamy się na negatywne skutki napięcia krokowego. Najlepiej kucnąć ze złączonymi stopami.