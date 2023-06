"Upał, jakiego nie widzieliśmy". Nie żyje 13 osób

Teksas boryka się z falą upałów. W wielu miejscach zanotowano ekstremalną temperaturę powietrza, w tym w miejscowości Del Rio, gdzie rekord został pobity dla dziesięciu dni z rzędu. Z powodu upału zginęło co najmniej 13 osób, a gorąco rozprzestrzenia się na inne stany.

W środę upały objęły większą część południowego wschodu USA, w tym Luizjanę. Także Kalifornia stanęła w obliczu pierwszej poważnej fali gorąca w tym roku. Wysokie temperatury panują od kilku dni w Teksasie, a meteorolodzy przyrównali ją do "kopuły ciepła" , wewnątrz której uwięzione jest gorące powietrze.

Dziesięć rekordów z rzędu

Fala upałów w Teksasie doprowadziła do co najmniej 13 zgonów, a 11 ofiar zanotowano w hrabstwie Webb. Jak przekazała Corinne Stern, lekarka sądowa hrabstwa, zmarli byli w wieku od 60 do 80 lat, wielu z nich cierpiało na inne schorzenia. Na dodatek obszar ten ma wyższy wskaźnik ubóstwa niż średnia stanowa, a wiele gospodarstw domowych nie ma klimatyzatorów. W hrabstwie otwarte zostały "centra chłodzenia", gdzie mieszkańcy mogą uciec przed gorącem.