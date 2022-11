Trzecie najsilniejsze trzęsienie ziemi w historii Teksasu. Jedna z uczelni przerwała zajęcia

Teksas. Trzecie najsilniejsze trzęsienie

Po trzęsieniu nastąpiła seria słabszych wstrząsów wtórnych o magnitudzie do 4,1, żadne z nich nie okazało się jednak szczególnie niebezpieczne.

Najsilniejsze trzęsienie ziemi od 1995 roku

Lokalne media wskazują, że środowe trzęsienie było trzecim najsilniejszym w historii Teksasu i najsilniejszym od 1995 roku. Najsilniejsze wstrząsy zanotowano w roku 1931, kiedy to zmierzono magnitudę 6,0. Stan nie należy do szczególnie aktywnych sejsmicznie, ale liczba trzęsień ziemi w ostatnich latach znacząco się zwiększyła. Ma to związek z coraz intensywniejszym wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego w tym regionie.