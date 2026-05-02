Świat Szykowali się do ślubu, tornado zniszczyło ich salę Krzysztof Posytek |

Tornado zniszczyło salę weselną w Teksasie Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

W ostatnich dniach w wielu rejonach Stanów Zjednoczonych panowała niebezpieczna pogoda. Groźnie było między innymi w Teksasie, który nawiedziły potężne burze, a miejscami pojawiły się tornada. W sobotę 25 kwietnia trąba powietrzna nawiedziła miasto Springtown w hrabstwie Parker. Żywioł zabił dwie osoby, a 20 rodzin musiało opuścić swoje zniszczone domy.

Tornado zrównało z ziemią salę weselną

Tornado zniszczyło jednak nie tylko domy, ale także biznesy lokalnych mieszkańców. Żywioł zdewastował między innymi salę weselną Covered Bridge Venue. Jej właściciel, Ricky Dauenhauer, przyznał, że nie ostało się niemal nic. - Tam wszyscy by tańczyli - powiedział w rozmowie ze stacją KCRG, wskazując na zniszczony parkiet.

Wiosną w sali Dauenhaera miało się odbyć wiele wesel. Choć właściciel ubolewa nad stratami, to cieszy się, że gdy uderzyło tornado, w jego obiekcie nikogo nie było. Dodał, że pierwotnie w dzień, w którym zaatakował żywioł, miały się odbyć dwa wesela, ale oba zostały odwołane z nieznanych przyczyn.

Muszą szukać nowej sali weselnej

Jedną z osób, która planowała ślub sali jest Morgan Savera. Wydarzenie miało się odbyć za około miesiąc, a teraz razem z przyszłym małżonkiem, pochodzącym z odległego stanu Maryland na północnym wschodzie USA, muszą szukać nowego miejsca. Co gorsza, wielu spośród około 100 zaproszonych gości miało już zarezerwowane loty i miejsca w hotelach.

- Nie spodziewasz się, że tornado uderzy tam, gdzie planujesz być za 30 dni. Staramy się zrobić wszystko, co możliwe, by nie zmieniać daty ślubu - opowiadała Savera w rozmowie ze stacją KCRG.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Dwie osoby nie żyją. Wiele rodzin zostało bez dachu nad głową