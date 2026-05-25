Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Samochód otoczony przez wodę. W środku było niemowlę

|
Dramatyczna akcja ratunkowa w Beeville
Dramatyczna akcja ratunkowa w Beeville
Źródło wideo: Beeville Police Department
Źródło zdj. gł.: Beeville Police Department
Strażacy uratowali niemowlę z tonącego samochodu w Teksasie. Nagranie z dramatycznej akcji ratunkowej zostało udostępnione przez służby.

W minioną sobotę w południowej części Teksasu wystąpiły intensywne opady deszczu. Silnie padało między innymi w mieście Beeville, gdzie zalane zostały niektóre drogi. Lokalne służby udostępniły nagranie z akcji ratunkowej, w której policjanci pomogli uratować niemowlę z tonącego samochodu. W środku byli też inni ludzie.

"Z wodą powodziową nie ma żartów"

Na filmie widać samochód osobowy, który utknął na przeprawie prowadzącej przez lokalny potok. W wyniku intensywnych opadów strumyk zamienił się w rwącą rzekę. Lokalne media podają, że kierowca po wjeździe na przeprawę stracił kontrolę nad pojazdem, który był stopniowo pochłaniany przez wodę. Na szczęście w pobliżu byli policjanci z Beeville. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli na pomoc i najpierw odebrali niemowlaka w nosidełku od przerażonego kierowcy.

"Sytuacje takie jak ta przypominają, że z wodą powodziową nie ma żartów. Nie potrzeba dużo wody, żeby zepchnąć pojazd z drogi, a zanim zorientujesz się, jak niebezpieczna jest sytuacja, może być już za późno" - przekazali policjanci.

Funkcjonariuszom udało się bezpiecznie uratować kierowcę i innych pasażerów. Nikt nie został ranny.

Źródło: CBS News
ZOBACZ TAKŻE:
53 min
MOO_169_alt
Blechacz: Chopinowi trudno byłoby wygrać Konkurs Chopinowski w naszych czasach
Monika Olejnik
36 min
pc
Każde ukąszenie może się skończyć chorobą. "Musimy być czujni"
TVN24
plaza pilka ludzie ruch shutterstock_515440447
Urlop nie naładował ci baterii? Wiemy dlaczego
Joanna Kostyła
Udostępnij:
Tagi:
TeksasPowódźUSA
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Uciekał przed policją, bo myślał, że jest pijany. Badanie dało zaskakujący wynik
WARSZAWA
Samolot EasyJet
Pasażer powiadomił załogę. Samolot zmienił kurs
TVN24
Zbigniew Kapiński
Jest nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego
TVN24
schmittenhohe
Zderzenie paralotni z samolotem nad Alpami
TVN24
Holland o referendum: "krakowska hucpa"? "Prawie się nabrałem"
FAŁSZReferendum w Krakowie. Agnieszka Holland "nie może uwierzyć w to, co się stało”?
Michał Istel
pap_20240714_2YS
Metallica "zatrzęsła ziemią". Dosłownie
TVN24
dublin lotnisko - Colinmthompson shutterstock_2671420619
Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"
TVN24
Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę w Straszynie
Otworzył drzwi auta i zaatakował kobietę. Mężczyzna z nagrania zgłosił się na policję
TVN24
Tomasz Sakiewicz
Decyzja o karze dla Sakiewicza
TVN24
Protest pracowników Dino
Pracownicy Dino zaczynają protest. "Wyciskanie pracowników do sucha za biedną pensję"
BIZNES
Donald Trump junior i Bettina Anderson
Miał jej się marzyć ślub w Białym Domu. Wyszło inaczej
TVN24
Kleszcz (zdjęcie poglądowe)
Proste narzędzie do walki z kleszczami
Ciekawostki
shutterstock_1806988159_1
Są w codziennym jedzeniu. Powiązano je z 29-procentowym wzrostem ryzyka nadciśnienia
TVN24
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Walka o prysznic pod Warszawą. Infrastruktura nie nadąża za nowymi blokami
Katarzyna Kędra
Zderzenie na trasie S8
Samochód z matką i dwojgiem dzieci zepchnięty na bariery
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Fałszywe zgłoszenie do mieszkania matki prezydenta. Ruch prokuratury
TVN24
Zbigniew Ziobro
Zamieszanie wokół sędzi od sprawy Ziobry. "Wpłynął dokument"
Aleksandra Sapeta
Nicola Sturgeon i Peter Murrell
Wyciągnął setki tysięcy funtów z partyjnych funduszy. Przyznał się do winy
BIZNES
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Dziesięć powodów porażki Miszalskiego. Dlaczego prezydent z KO przegrał referendum
Piotr Kozanecki, Bartłomiej Plewnia
Przejaśnienia, burza, chmury
Szykuje się duża zmiana w pogodzie
Karol Nawrocki
"Wówczas mógłby pan mówić o kompromitacji". Rzeczniczka MSWiA odpowiada szefowi BBN
TVN24
Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa
"Kryzys nastąpił". Sekretarz Krakowa o tym, co czeka mieszkańców
TVN24
Paweł K.
Adwokat od "trumien na kółkach" trafił do Szczecina. Wiadomo dlaczego
TVN24
Karol Nawrocki
Tak służby i władze informowały o interwencji w mieszkaniu matki prezydenta
TVN24
31-latka pod wpływem amfetaminy zadzwoniła na policję
Wezwała policję, bo "była śledzona". Zatrzymano 31-latkę
TVN24
Protest pielęgniarek przed kancelarią premiera
Brakuje młodych pielęgniarek. "System opiera się na tych, które mogłyby już odejść z zawodu"
Anna Bielecka
Zatrzymana osoba w związku ze sprawą kradzieży rozbójniczych
Ukradli kierowcy telefon. Uciekając, prysnęli go gazem
WARSZAWA
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
TVN24
Kampinoski Park Narodowy
Parkomaty przy wejściach puszczy. Już szukają operatora
WARSZAWA
Pociąg zakupiony za pieniądze z KPO
Pomieszczą prawie 600 pasażerów i pojadą do 160 kilometrów na godzinę
WARSZAWA
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom