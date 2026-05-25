Świat Samochód otoczony przez wodę. W środku było niemowlę Franciszek Wajdzik |

Dramatyczna akcja ratunkowa w Beeville Źródło wideo: Beeville Police Department Źródło zdj. gł.: Beeville Police Department

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W minioną sobotę w południowej części Teksasu wystąpiły intensywne opady deszczu. Silnie padało między innymi w mieście Beeville, gdzie zalane zostały niektóre drogi. Lokalne służby udostępniły nagranie z akcji ratunkowej, w której policjanci pomogli uratować niemowlę z tonącego samochodu. W środku byli też inni ludzie.

"Z wodą powodziową nie ma żartów"

Na filmie widać samochód osobowy, który utknął na przeprawie prowadzącej przez lokalny potok. W wyniku intensywnych opadów strumyk zamienił się w rwącą rzekę. Lokalne media podają, że kierowca po wjeździe na przeprawę stracił kontrolę nad pojazdem, który był stopniowo pochłaniany przez wodę. Na szczęście w pobliżu byli policjanci z Beeville. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli na pomoc i najpierw odebrali niemowlaka w nosidełku od przerażonego kierowcy.

"Sytuacje takie jak ta przypominają, że z wodą powodziową nie ma żartów. Nie potrzeba dużo wody, żeby zepchnąć pojazd z drogi, a zanim zorientujesz się, jak niebezpieczna jest sytuacja, może być już za późno" - przekazali policjanci.

Funkcjonariuszom udało się bezpiecznie uratować kierowcę i innych pasażerów. Nikt nie został ranny.