Świat Uciekali nocą przed ogniem. "Spakowałam wszystkie rzeczy i ruszyłam" Damian Dziugieł |

Rodzina ucieka przed ognistym żywiołem Źródło wideo: Chelsy Ann Engle/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Chelsy Ann Engle/2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Jak donosi stacja ABC News, pożar Ross Fire w hrabstwie Palo Pinto w Teksasie, który doprowadził do zamknięcia autostrady, jest najnowszym z serii pożarów lasów na zachodzie i północnym zachodzie USA. We wtorek żywioł był opanowany zaledwie w pięciu procentach i rozprzestrzeniał się na północ w kierunku sąsiedniego hrabstwa Jack. Ogień pochłonął obszar przekraczający 22 tysiące hektarów. Co jest przyczyną wybuchu pożaru? To wciąż jest badane.

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Ewakuacja mieszkańców w nocy

"Mieszkańcom zdecydowanie zaleca się opuszczenie tego obszaru już teraz, zwłaszcza tym, którzy mogą potrzebować więcej czasu lub pomocy przy ewakuacji" - poinformował szeryf hrabstwa Palo Pinto w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych w poniedziałek wieczorem.

W nocy ewakuowano około 630 gospodarstw domowych z okolicznych terenów - przekazał w komunikacie prasowym gubernator Teksasu Greg Abbott. Niektórzy, tak jak Chelsy Ann Engle, musieli opuszczać swoje domy nocą. Kobieta, mieszkanka miasta Graford, nakręciła film z tego zdarzenia tuż po północy.

- Po prostu spakowałam wszystkie ważne rzeczy do torby dla siebie, syna i męża, zabrałam moją jaszczurkę i ruszyłam do domu mojej najlepszej przyjaciółki - relacjonowała kobieta.

Rekordowy upał

W poniedziałek z żywiołem walczyło ponad stu strażaków. Tego dnia panowały niekorzystne warunki pogodowe, wiał silny wiatr. Według portalu AccuWeather, temperatura sięgała blisko 43 stopni Celsjusza. Tym samym pobity został lokalny rekord z 24 sierpnia 2023, kiedy termometry pokazały 41,7 st. C.

Rodzina ucieka przed ognistym żywiołem Źródło: Chelsy Ann Engle/2026 Cable News Network All Rights Reserved