Piorun uderzył w drzewo, poraził dwóch chłopców

Piorun uderzył w drzewo w mieście Fort Worth w Teksasie. Dwóch bawiących się w pobliżu braci zostało porażonych. Chłopcy trafili do szpitala. Jak relacjonowała ich matka, wszystko stało się nagle.

Jak relacjonowała matka chłopców, Jessika Martinez Alvarado, piorun uderzył nagle. - Siedzieliśmy na zewnątrz, jak co dzień z naszym sąsiadem, a dzieci biegały i bawiły się - opowiadała Martinez Alvarado. - Zaczęło grzmieć i błyskać, nagle usłyszeliśmy głośny huk. Piorun uderzył w drzewo, wyglądało to tak, jakby fajerwerki schodziły z niego - dodała.

Piorun uderzył w drzewo w pobliżu chłopców, którzy byli na tyle blisko, że zostali porażeni. - Kiedy spojrzałam w stronę uderzenia, Isaac leżał głową w dół. Zaczęłam krzyczeć, aby mój brat wyszedł i mi pomógł - relacjonowała. - Myślałam, że straciłam moich synów. To najgorsze uczucie w życiu. Nie życzę tego nikomu - dodała.

Chłopcy trafili do szpitala. Nie pamiętają, co się stało. Lekarze uważają, że to głównie Jaden został porażony, a piorun odbił się rykoszetem od niego i trafił w Isaaca.