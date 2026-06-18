Świat Burza tropikalna Arthur. Pierwsza taka burza w sezonie. Wciąż jest śmiertelnie groźna Agnieszka Stradecka |

Tak wyglądały przygotowania do pierwszej burzy w sezonie Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: St. Tammany Parish/Facebook

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Burza tropikalna Arthur, pierwsza w tym sezonie na Atlantyku, przechodziła nad Teksasem w środę. Jak podało Narodowe Centrum Huraganów (NHC), w pewnym momencie zjawisku towarzyszył wiatr rozwijający prędkość do 75 kilometrów na godzinę. Po kilku godzinach burza straciła na sile i zmieniła się w deszczonośny niż wędrujący wzdłuż wybrzeży stanów Teksas i Luizjana.

- Głównym zagrożeniem związanym z Arthurem będą długotrwałe, wielodniowe, intensywne opady deszczu, które mogą spowodować gwałtowne, zagrażające życiu powodzie - przekazał dyrektor NHC Michael Brennan.

"Prosimy, nie podróżujcie"

We wtorek i środę rano lokalnego czasu mieszkańcy regionu przygotowywali się na zalania. Burmistrz Nowego Orleanu Helena Moreno informowała w rozmowie z agencją informacyjną Associated Press, że miejska policja przygotowywała łodzie ratunkowe i odgrodziła miejsca, w których najczęściej dochodzi do podtopień. Na zagrożonych terenach powstały również punkty, w których mieszkańcy mogli napełniać worki z piaskiem.

- Zdecydowaliśmy, że skoro wczoraj spadło u nas tak dużo deszczu, to zabranie kilku worków będzie dobrym pomysłem - opowiadał jeden z mieszkańców zaopatrujących się w worki w mieście Covington.

Pierwsze zniszczenia zanotowano na terenie parafii cywilnej St. Tammany, której stolicą jest Covington. W nocy ze środy na czwartek lokalne władze otrzymały wiele zgłoszeń dotyczących powalonych drzew i wody na drogach. Jak poinformowano, ekipy cały czas pracowały nad ich udrożnieniem.

"Prosimy, nie podróżujcie rano, chyba że jest to konieczne. Zachowajcie ostrożność!" - napisali urzędnicy w mediach społecznościowych.

Układ sunie na zachód

Burza pojawiła się u wybrzeży Teksasu tego samego dnia, w którym w Houston odbywał się mecz Pucharu Świata w piłce nożnej między Portugalią a Demokratyczną Republiką Konga. Zjawisko jednak nie zakłóciło rozgrywek - mecz odbył się pod dachem hali.

Obecnie układ sunie na wschód. Według ekspertów z NHC do piątku w niektórych częściach Teksasu, Luizjany, Missisipi, Alabamy, Georgii czy zachodniej Florydy prawdopodobne są powodzie. Do czwartku niewykluczone będą także tornada. Przewiduje się, że niż przyniesie opady o łącznej wysokości od 130 do 250 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie nawet do 500 l/mkw.

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Redagował dd