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Auta pod wodą. "Naprawdę mam szczęście, że żyję"

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Powódź w Teksasie
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Obfite opady deszczu doprowadziły do gwałtownych powodzi w centrum i na południu Teksasu. Ulice miast zamieniły się w rwące potoki, a strażacy ratowali ludzi uwięzionych w autach.

Jak podała amerykańska stacja telewizyjna ABC News, w niektórych regionach amerykańskiego stanu Teksas w poniedziałek spadło w ciągu godziny od 75 do ponad 120 litrów deszczu na metr kwadratowy. Tak obfite opady spowodowały, że doszło do rozległych powodzi w środkowej i południowej części stanu. Zalane zostały ulice w miastach Waco i Austin. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) wydała ostrzeżenia przed ulewami.

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Powódź w Teksasie. "Naprawdę mam szczęście, że żyję"

Pod wodą znalazła się między innymi część autostrady międzystanowej numer 35 w Waco. Ruch na niej został wstrzymany, doszło do paraliżu komunikacyjnego. Strażacy mieli pełne ręce roboty, zabezpieczali zalane auta i pomagali wydostać się z nich pasażerom i kierowcom.

"Naprawdę mam szczęście, że żyję" - napisał w mediach społecznościowych Rick Smith, który nagrał film, na którym widać ludzi brodzących w wodzie sięgającej do pasa. "Ta sytuacja mogłaby się skończyć tragicznie. Wielu z nas było dosłownie uwięzionych na autostradzie I-35" - dodał.

To nie koniec opadów

W połowie tygodnia niż znad Zatoki Meksykańskiej może przynieść kolejną porcję deszczu południowej części Teksasu. Eksperci ostrzegają, że może dojść do kolejnych powodzi.

Redagował dd

Źródło: ABC News
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Tagi:
USAulewyTeksasPowódź
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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