Świat

19-latek rażony piorunem. "Nie czułem nóg, gdy odzyskałem przytomność"

19-latek został rażony piorunem
19-latek został rażony piorunem
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
19-latek łowił ryby na terenie hrabstwa Jasper w stanie Teksas, gdy poraził go piorun. Mężczyzna trafił do szpitala z poparzeniami ciała. Dzień później wrócił w to samo miejsce. - Jestem najbardziej pechowym szczęściarzem na świecie - powiedział.

Hunter Wyche łowił ryby nad rzeką Angelina River wraz z mamą, kiedy nagle rozpętała się gwałtowna burza. Mężczyzna został rażony piorunem, gdy stał oparty o drzewo. Do zdarzenia doszło w sobotę 9 maja na terenie hrabstwa Jasper położonego w amerykańskim stanie Teksas.

19-latek rażony piorunem

W rozmowie z lokalną stacją telewizyjną KFDM mężczyzna powiedział, że kiedy trafił w niego piorun, jego stopy dosłownie oderwały się od ziemi.

- Cieszę się, że nie byłem wówczas w wodzie - powiedział 19-latek. - Nie czułem nóg, gdy odzyskałem przytomność - zaznaczył.

Drzewo, o które opierał się Hunter Wyche, "eksplodowało" od uderzenia pioruna. Jego odłamki skaleczyły 19-latka. Mężczyzna z oparzeniami ciała został przywieziony przez ratowników do szpitala Memorial Hermann w Houston. Po około 10 godzinach wrócił do domu. Pomimo tego niebezpiecznego zdarzenia, mężczyzna wrócił w to samo miejsce zaledwie dzień później, aby znów łowić ryby. - Jestem najbardziej pechowym szczęściarzem na świecie - podkreślił.

Źródło: KFDM
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
