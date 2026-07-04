Świat Upały pokrzyżowały Amerykanom święto. Odwołano parady Oprac. Anna Bruszewska |

Upały zakłóciły świętowanie Dnia Niepodległości w USA Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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W sobotę 4 lipca Stany Zjednoczone obchodzą 250. rocznicę ogłoszenia niepodległości. Na wschodzie kraju jest niezwykle gorąco, temperatura odczuwalna może miejscami sięgnąć nawet 41-44 stopni Celsjusza - podała stacja NBC News. Narodowa Służba Pogodowa (NWS) wydała ostrzeżenia przed skwarem, który dotknie ponad 150 milionów Amerykanów. Synoptycy prognozują, że w drugiej części dnia możliwe są gwałtowne burze.

Odwołane parady z okazji Dnia Niepodległości

Już w piątek organizatorzy zapowiedzieli, że z uwagi na bardzo wysoką temperaturę parady z okazji Dnia Niepodległości nie odbędą się w Waszyngtonie i Filadelfii. Odwołano też paradę w mieście Cape May w stanie New Jersey, podczas której uczestnicy co roku ozdabiają wózki golfowe i rowery patriotycznymi dekoracjami, a następnie przejeżdżają nimi wzdłuż wybrzeża - podała stacja CNN.

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Stolica stanu New Jersey - Trenton - również przełożyła paradę i festiwal, zapowiadając wyznaczenie nowego terminu. - Choć jesteśmy rozczarowani koniecznością przełożenia wydarzenia, zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników muszą pozostać naszym najwyższym priorytetem - powiedział burmistrz miasta Reed Gusciora. Władze Takoma Park w stanie Maryland, gdzie odwołano zarówno paradę, jak i uliczny festyn, podkreśliły, że maszerowanie w takich warunkach pogodowych jest "szczególnie niebezpieczne". Krótsze trasy parady ogłoszono w Annapolis w stanie Maryland i w Collingswood w stanie New Jersey.

Upał w USA Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Wydarzenia, które zaplanowano na sobotę rano lokalnego czasu, odbyły się zgodnie z planem, bo o tej porze nie było jeszcze tak gorąco. W North Wildwood w stanie New Jersey zorganizowano doroczną "patriotyczną paradę psów" jeszcze przed nadejściem największych upałów - podała stacja CNN.

Miasta na wschodnim wybrzeżu USA poinformowały, że wieczorne pokazy fajerwerków odbędą się zgodnie z harmonogramem.

Upały w USA

W piątek z powodu upałów na kilka godzin zamknięto festiwal w centrum Waszyngtonu. Według stacji NBC News, 44 gościom tego wydarzenia udzielono pomocy medycznej w związku z wysoką temperaturą.

Zdaniem synoptyków skwar da się we znaki milionom Amerykanów przez cały weekend. Według nich trwająca obecnie fala upałów jest najgorętsza w tym roku. Przyniosła ona niektórym częściom kraju tak wysokie wartości, jakich nie odnotowano od dziesięcioleci.

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